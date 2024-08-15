Настоятель и прихожане нижнекамского храма отправили мотоцикл бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Настоятель и прихожане храма Архангела Михаила в селе Кармалы Нижнекамского района Татарстана на собранные средства купили мотоцикл для участников специальной военной операции. Транспорт предварительно освятили, вскоре он отправится в зону боевых действий.

«Я же телевизор смотрю, вижу, что им нужен этот мотоцикл. Штурмовикам что-то привезти, довезти по-быстрому транспорт очень нужен. Кто неравнодушен, тот объединяется, потому что Родина у нас одна. Если мы потеряем ее, если каждый будет в стороне, то что получится? Одни воюют, другие пируют — так же неправильно», — заявил настоятель храма отец Виктор Швецов.

Деньги на покупку собирали в течение полугода. Параллельно настоятель и прихожане храма поддерживают военных и другими способами: регулярно плетут маскировочные сети в сельском клубе (один из местных жителей отвозит их в зону СВО), участвуют в сборах шефской и гуманитарной помощи. Отец Виктор сварил два прицепа — автомобильный и ручной, зимой делал печи.

«Большое спасибо отцу Виктору и сельчанам села Кармалы за их поддержку, за такую помощь, за подарок ребятам на СВО. Они ждут этот мотоцикл, он им там очень поможет. И еще хотелось бы попросить жителей Нижнекамска объединиться и вносить какую-то свою [посильную] помощь. Ребятам очень приятно получать подарки небольшие, пусть даже это будет незначительная сумма или элементарно мыло, это и то принесет большую пользу», — заявила волонтер группы «Гуманитарка на Химиков, 72Б» Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой