Наставник «Химок» раскрыл детали расставания с Эльмиром Набиуллиным
Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран назвал причины ухода защитника Эльмира Набиуллина.
Напомним, что Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Некоторые СМИ ранее сообщали, что футболист может продолжить карьеру в команде Леонида Слуцкого. По словам специалиста, на место Набиуллина должен был прийти Зуев, который последние сезоны провел в «Рубине».
«Поговорил с ним и честно сказал: жду на эту позицию Зуева. Плюс есть Идову и Баженов. Поэтому игровой практики будет совсем мало, если вообще будет. Если есть интерес других клубов (а он есть), лучше уходи. Я не выгоняю: решай сам. Но у тебя год контракта, не хочу, чтобы ты сидел на скамейке — потом будет сложнее найти команду. Набиуллин поблагодарил: спасибо за честность.
У нас прекрасные отношения. Парень хорошо работает на тренировках, но я должен был сказать, как есть. Нужно поступать по-человечески», - цитирует Юрана Sport24.
Во втором туре Первой лиги «Рубин» проиграл в Красноярске местному «Енисею» (2:3). Казанская команда занимает девятое место в таблице чемпионата.
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого поражения подопечных Слуцкого в чемпионате.