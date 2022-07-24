Рекорда не будет: «Рубин» впервые уступил в Первой лиге, а Слуцкий вновь взялся за старое

Первое поражение «Рубина» во втором по силе дивизионе страны не заставило себя долго ждать. Пятичасовой перелет в Красноярск и местный манеж, видимо, убили шансы «доминирующей» команды Леонида Слуцкого еще до игры. Как казанцы второй раз за три месяца проиграли красноярскому «Енисею» – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Красноярский манеж убил «Рубин» еще до игры

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были», – заявил Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции сразу после поражения от «Енисея» (2:3).

Забавно, как какая-то незначительная новость о переносе игры в манеж смогла так сильно психологически повлиять на столь большой клуб по меркам Первой лиги, как «Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

Под «приспособлением к условиям» главный тренер казанцев, само собой, имел ввиду игру на искусственном поле красноярского манежа. Вообще, забавно, как какая-то незначительная новость о переносе игры смогла так сильно психологически повлиять на столь большой клуб по меркам Первой лиги, как «Рубин».

Сам Слуцкий еще за день до игры говорил о том, что игра в манеже даст конкурентное преимущество «Енисею», а «Рубин» на протяжении всей недели иронизировал на эту тему в соцсетях. Возможно таким образом, незаметно, тема с тяжестью игры на стадионе с крышей переместилась от голов Слуцкого и SMM-щика в черепные коробки футболистов. В этой игре они были сами не свои, и явно отличались даже от того, что демонстрировали неделю назад в матче с «Родиной».

«Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, даëт преимущество хозяевам поля», – говорил Слуцкий накануне перед вылетом в Красноярск.

Однако, интересно, что сами футболисты так откровенно на тему с манежем не сваливались. Например, после игры защитник «Рубина» Алексей Грицаенко на вопрос о невероятной тяжести игры на крытом стадионе заявил, что, в целом, никакой разницы не ощутил.

«Сказалось ли на игру то, что матч проходил в манеже? Нет, дышалось нормально. Никакой разницы не заметил», – сказал Грицаенко.

Сложно было комбинационно вскрывать, поэтому была сделана ставка на фланговые передачи и забросы

Краеугольным камнем в поражении стало далеко не поле. «Рубин» был плох, в особенности заключительной стадии атаки Фото: rubin-kazan.ru

Как бы то ни было, краеугольным камнем в поражении стало далеко не поле. «Рубин» был плох, в особенности заключительной стадии атаки. Примечательно, что свой первый удар по воротам казанцы нанесли после исхода получаса игры, когда счет на табло был уже 2:0, а «Енисей» откатил к своим воротам и стал встречать соперника намного ниже.

Еще одним показательным моментом, характеризующим мысль в атаке «Рубина», стал эпизод в конце первого тайма, когда Солтмурад Бакаев три раза подряд неудачно подавал мяч в штрафную. Каждый раз вингер попадал в защитника «Енисея», но снова и снова не изменял себе, продолжая делать одно и то же. В то же самое время в штрафной «Енисея» стоял одинокий Камиль Муллин в окружении трех красноярских «столбов».

А если еще учесть то, сколько неудачных кроссов за игру сделал Дмитрий Кабутов, то можно сбиться со счету. Казанская команда банально не знала, что делать с мячом, сваливаясь либо на навесы, либо на финты, либо на дальние удары, один из которых, кстати, привел к голу все того же Кабутова. И если с продвижением мяча в заключительную треть особых проблем не было, то вот именно в завершающей стадии становилось ясно, насколько далек от идеальных кондиций этот «Рубин».

Ближе к концовке игры на острие атаки вышел высокий Александр Саплинов. На пресс-конференции Слуцкий аргументировал свое решение тем, что под занавес матча сделал ставку на фланговые передачи и забросы в линию атаки. Все верно. Но странно, почему тогда Саплинов не играл с первых минут? Ведь «Рубин» играл в забросы всю игру, а не только концовку матча.

Игра с «Уфой» может стать определяющей для Леонида Слуцкого Фото: rubin-kazan.ru

«У нас еще оставалось достаточно времени после третьего пропущенного мяча, чтобы забить как минимум один мяч. Понятно, что соперник уже оборонялся глубоким вторым номером, сложно было комбинационно вскрывать, поэтому была сделана ставка на фланговые передачи и забросы в линию атаки. С этой целью вышел и Саплинов. Считаю, что пару раз были достаточно близки, но, повторюсь, очень сложно, непривычно и необычно», – заявил Слуцкий.

Выбор в пользу Дюпина пока видится главной ошибкой клуба этим летом

Провалил игру и вратарь Юрий Дюпин. Во всех трех эпизодах с пропущенными мячами голкипер сыграл крайне неуверенно, и как минимум в двух случаях его можно назвать виноватым. Напрашивается логичный вопрос. Стоило ли отпускать в «Ростов» супермотивированного Никиту Медведева и оставлять Дюпина, который опустил планку еще в прошлом сезоне?

27-летний Медведев провел сильный матч еще в прошлом туре против «Родины», а ставку в «Рубине» все равно сделали на Юрия, который неоднократно намекал на то, что ему пора бы уйти на повышение в условный «Зенит». Резюмируя, выбор в пользу Дюпина в выборе между ним и Медведевым, пока видится главной ошибкой клуба этим летом.

Возвращаясь к травме Дюпина, странно, что в данном случае тренерский штаб не решился сделать ставку на Александра Беленова, который оказался в заявке на игру и сидел на лавке. Опыта игры на искусственном поле, которое явно специфичнее натурального газона, у Беленова навалом. В «Уфе» вратарь играл на подобном покрытии на протяжении шести сезонов.

После столь неудачной игры Дюпина с «Енисеем», не исключено, что уже в следующем матче место в воротах займет Александр Беленов Фото: rubin-kazan.ru

Ну а после столь неудачной игры Дюпина с «Енисеем», не исключено, что уже в следующем матче место в воротах займет как раз Беленов. Дебютировать за «Рубин» в матче против своего бывшего клуба, где болельщики тебя считают чуть-ли не живой легендой, было бы очень красиво. Ну а сама игра может быть определяющей еще и для Слуцкого. Третьего подряд унижения в татаро-башкирском дерби могут не выдержать не только болельщики, но и руководство республики.

Ну и напоследок. После этого поражения о всех тех самоуверенных возгласах про рекорд по очкам можно смело забыть. И не только потому что для такого «Рубина» успехом станет сам факт выхода в Премьер-лигу. Если не говорить о процентах, то математических шансов обогнать «Крылья Советов» с их 101 очком в сезоне 2019/20 уже нет. Пора бы клубу сменить пластинку, иначе самоуверенные «Вернемся вместе» могут уже вскоре превратиться в «Останемся вместе». После двух туров «Рубин» явно не видится сильнейшей командой Первой лиги.