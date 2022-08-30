Наставник «Салавата Юлаева» Козлов о поражении в «Зеленом дерби»: «Мне понравилась игра»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в заключительном матче предсезонного турнира на Кубок Танеко в Казани. По словам специалиста, у тренерского штаба нет вопросов к хоккеистам.

«Нет вопросов к игрокам. Мы попробовали очень много молодежи, дали шанс им поиграть. Попробовали разные сочетания, так как у нас половина команды новых ребят. Мы довольны, как они себя проявили. Посмотрели, что могут. Да, неприятно проигрывать три игры перед сезоном, тем более, когда неплохо играешь. Но по глазам ребят я видел их настрой, и они с нетерпением ждут старта сезона», – заявил Козлов после игры.

Напомним, что победу на турнире Кубок Танеко досрочно одержал «Нефтехимик». Нижнекамцы обыграли по буллитам «Салават Юлаев» (4:3) и «Ак Барс» (4:3).

По регламенту турнира победитель был определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды провели одинаковое число игр.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе «Ак Барса» в «Зеленом дерби».