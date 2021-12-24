Наставник российской молодежки о поражении канадцам: «Начало проспали, удивляться нечему»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов на пресс-конференции назвал причины поражения (4:6) своей команды в контрольной игре против сверстников из Канады перед стартом молодежного первенства мира по хоккею. МЧМ стартует в воскресенье, россияне в стартовой игре встретятся со шведами.

«Начало мы проспали, и здесь удивляться нечему. Сборная Канады обычно выходит на игры заряженной, и мы сегодня не смогли ничего этому противопоставить. И сами допустили ошибки, и удаления были совершенно ненужные, в безобидных ситуациях. На второй период ребята вышли с другим настроем, и удалось на какое-то время перехватили инициативу, должны были и «пять на пять» забрасывать, но получилось открыть счет нашим шайбам только в большинстве. Но в целом первый период предопределил исход встречи.

Ярослав Аскаров сегодня сыграл на хорошем уровне. Канадцы хорошо разыгрывали, и забивали ему уже в пустые ворота. Перед матчем была договоренность, что разделим игровое время между двумя вратарями. Дали доиграть Ярославу два периода, а дальше вышел Егор Гуськов. У нас есть еще два дня, чтобы все детально взвесить. Решение по тому, кто из вратарей начнет турнир, примем перед первым матчем, возможно даже в день игры все окончательно решим», — заявил наставник россиян.

Также Сергей Зубов оценил шансы своих подопечных попасть на Олимпийские игры в Пекине в основной состав национальной команды России. «Говорили ли ребятам про шансы попасть на Олимпиаду при хорошем выступлении здесь? Несомненно, это будет дополнительной мотивацией, и мы донесем до них эту информацию в нужный момент», — заверил Зубов.