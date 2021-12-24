Сборная России по хоккею пропустила 6 шайб от канадцев перед стартом МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла (4:6) своим сверстникам из Канады в контрольном матче перед стартом чемпионата мира среди молодежных команд.

Канадцы традиционно мощно стартовали в игре, забросив в ворота России 4 безответные шайбы еще в первом периоде. Россияне во второй трети игры ответили тремя шайбами Чибрикова, Мичкова и Пашина, пропустив лишь однажды – 3:5.

В заключительном периоде команды обменялись голами. Причем россияне забросили шайбу уже при счете 3:6 в пользу канадцев.

Сборная России начнет свои выступления на молодежном чемпионате в ночь с 26 на 27 декабря. В 0:30 по московскому времени команда Жамнова сыграет против национальной команды Швеции. Чемпионат мира продлится до 5 января.

Канада U20 – Россия U20 – 6:4 (4:0, 1:3, 1:1)

24 декабря. Эдмонтон.

Шайбы забросили:

1:0 Мактавиш (Перфетти, Джонсон, 06:24, бол.)

2:0 Грейг (Сурдиф, Нейборс, 07:14)

3:0 Джонсон (Мактавиш, Бурк, 12:25)

4:0 Кормье (Нейборс, Райт, 16:34, бол.)

4:1 Чибриков (Демидов, Мичков, 22:27, бол.)

4:2 Мичков (Мухамадуллин, Демидов, 31:00)

5:2 Мактавиш (Себранго, Гуле, 36:28)

5:3 Пашин (Смирнов, Новиков, 37::52)

6:3 Бедард (Перфетти, 49:39)

6:4 Мичков (Хуснутдинов, Демидов, 59:23)