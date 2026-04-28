28 апреля 2026

Наставник регбийной «Стрелы-Ак Барс» рассказал о шокирующем опыте в России

Фото: strelarugby.ru

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил поделился первыми впечатлениями по приезде в Россию, а также о возможной отставке после того, как не удалось выиграть трофеи в первые сезоны работы с казанской командой.

«Первый опыт был шокирующим (улыбается). В первые годы мне и моему тренерскому штабу приходилось очень много работать. У нас ушло довольно продолжительное время на становление команды. При этом у меня была уверенность, что в Казани может существовать регбийный клуб высокого уровня. Клуб пополнялся новыми игроками, членами менеджмента и тренерского штаба. Таким образом, мы постепенно росли все вместе.

Огромное спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову и президенту клуба "Стрела – Ак Барс" Алексею Песошину (Премьер-министру РТ, – прим. "ТИ-Спорта") за поддержку и доверие. Ведь были времена, когда наш тренерский штаб могли отправить в отставку из-за отсутствия результатов: два года подряд мы проигрывали матчи за третье место. Позднее нам удалось это доверие трансформировать, и команда доросла до тех результатов, которые мы на сегодняшний день имеем», – рассказал ДжейПи Нил в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».

В сезоне-2025 РК «Стрела – Ак Барс» стала обладателем трех титулов: чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. Со старта нынешнего сезона татарстанская команда уступила в Суперкубке России московскому «Динамо».

Регулярная часть чемпионата России по регби начнется 1 мая. «Стрела – Ак Барс» дебютную встречу сыграет 9 мая в Казани против «Красного Яра».

#Рк стрела #регби
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

