ДжейПи Нил: «Регби – это хулиганская игра, в которую играют джентльмены»

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил рассказал о полученном культурном шоке в Россию, о сложностях в первые годы работы с казанской командой, а также о желании возглавить сборную России и будущих перспективах в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».





«Первый опыт был шокирующим»

– ДжейПи, вы приехали в Казань в 2019 году и двигались с командой к высоким результатам поступательно. Понимали ли изначально, с какого уровня командой придется работать?

– Первый опыт был шокирующим (улыбается). В первые годы мне и моему тренерскому штабу приходилось очень много работать. У нас ушло довольно продолжительное время на становление команды. При этом у меня была уверенность, что в Казани может существовать регбийный клуб высокого уровня. Клуб пополнялся новыми игроками, членами менеджмента и тренерского штаба. Таким образом, мы постепенно росли все вместе.

Огромное спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову и президенту клуба «Стрела-Ак Барс» Алексею Песошину (Премьер-министру РТ, – прим. «ТИ-Спорта») за поддержку и доверие. Ведь были времена, когда наш тренерский штаб могли отправить в отставку из-за отсутствия результатов: два года подряд мы проигрывали матчи за третье место. Позднее нам удалось это доверие трансформировать, и команда доросла до тех результатов, которые мы на сегодняшний день имеем.

– Многие иностранные специалисты боятся ехать в Россию из-за давления руководства клубов в России. Были ли у вас сомнения на этот счет?

– На мой взгляд, в мировом информационном поле благодаря западным новостям существует большое заблуждение касаемо России. Когда в этом году мы приглашали нового тренера по нападающим Андриса Беккера, мы его заверили, что Россия очень безопасная, чистая, комфортная страна для жизни. Самое главное, у нас есть возможность заниматься любимым делом. Мы сюда приехали тренировать, а атмосфера вокруг команды позволяет это делать.

Россия – многонациональная страна. Южноафриканцы очень легкие на подъем и быстро адаптируются под любые условия, неважно, куда нас забросит судьба. Сложностей мы не боимся и всегда готовы к новым вызовам. В том числе в нашей лиге можно заметить, что в ней выступает большое количество южноафриканских ребят. Что касается культур, между российской и южноафриканской – не такая большая разница.

«Уровень регби в России растетрастет»

– Насколько местная инфраструктура и оснащенность отвечала мировым стандартам в Казани, когда вы приехали в Казань?

– С технической точки зрения возможности в России просто шикарные. Мы были очень приятно удивлены развитой спортивной инфраструктурой. Мало где в мире есть такие возможности. Очень рады, что сейчас принято принципиальное решение о строительстве нового стадиона в Казани. Семь лет назад, когда мы только начинали выступать на профессиональном уровне, «Тулпар» был хорошим, базовым стадионом. На текущий момент как команда мы переросли имеющуюся базу, и для того, чтобы дальше конкурировать на высоком уровне, нам необходимо новое современное спортивное сооружение. Думаю, это станет наследием не только нынешнего, но и последующих поколений.

– В Южной Африке регби наиболее развито, чем в России. Можете ли отметить какой-то прогресс в этом виде спорта за последние семь лет?

– Основная четверка российских команд всегда была сильной. При этом, я считаю, уровень регби в России растет: улучшается мастерство игроков и развивается детское регби. Последнее считаю основополагающим фактором: чем раньше дети начинают тренироваться и играть, тем выше мастерство и понимание регби. Безусловно, существует разница между лидерами мирового регби и российского, но сейчас объективно оценить уровень российских клубов и сборной сложно, так как нет международных соревнований.

– Вы отметили, что много южноафриканцев в российской лиге, в том числе и в «Стреле-Ак Барс». Насколько присутствие легионеров влияет на уровень игроков и рост конкуренции в команде?

– Есть неоднозначное мнение, что нужно сокращать лимит на легионеров, но я думаю, что наличие качественных иностранцев – это первый признак того, что лига растет. Если более детально взглянуть на команду, на каких позициях играют ребята и как взаимодействуют с русскими, то можно заметить, насколько это влияние действительно сильное. Помимо игровых моментов, они параллельно выполняют и тренерскую роль, то есть транслируют свой игровой опыт и обучают их. Не зря говорят, не нужно изобретать велосипед, лучше посмотреть, как это работает где-то, и перенять этот опыт.

К примеру, я и Андрис (Беккер) в свое время играли в Японии. Эта страна в регби прошла путь от уровня еще ниже, чем в России, и дошла до топ-16 в мире за счет того, что они привлекали иностранных игроков и тренеров на ведущие позиции в команды. То есть более опытные специалисты и профессионалы не просто игру поднимают, но и воспитывают новое поколение игроков.

«Я против совмещения должностей в сборной и в клубе»

– Как складывалась ваша карьера до «Стрелы-Ак Барс»?

– Я начал тренерскую деятельность сразу после завершения карьеры. В 2016 году переехал в Намибию и начал работать со сборной страны. Мы сразу же отобрались на чемпионат мира. В том же году выиграли Кубок африканских наций. В 2018 году повторили свой успех, а в декабре того же года мне поступило предложение поехать с командой на Кубок мира или возглавить казанскую «Стрелу». Я сделал выбор в пользу Казани, так как посчитал, что вызов, который мне предоставляется, более предпочтителен. Но я надеюсь, что когда-нибудь мне еще представится возможность поработать в качестве тренера сборной.

– Хотели бы возглавить сборную ЮАР или России?

– По поводу сборной ЮАР – думаю, нет. Это самая сложная работа, которую можно получить. Очень большое давление: команда проигрывает – тебя хотят «убить», если не обыгрываешь соперника с крупным счетом – тоже хотят «убит»ь. Я бы с удовольствием возглавил сборную России. Считаю, там есть большой потенциал для роста. Может быть, однажды, я не говорю нет… На текущий день я доволен тем, что у нас есть и то, что мы делаем.

– Некоторые российские специалисты предпочитают совмещать работу в клубе и в сборной. Как вы к этому относитесь?

– Я против совмещения должностей. На мой взгляд, это сложно, внимание рассеивается. Для кого-то это, может быть, работает, но я считаю, надо быть на сто процентов вовлеченным в одно дело.

«Регби – это как физические шахматы»

– На недавней пресс-конференции «Стрелы-Ак Барс» перед сезоном министр спорт РТ Владимир Леонов назвал регби интеллектуальным видом спорта. А какие еще качества данного вида спорта можете выделить?

– Да, к сожалению, у регби есть репутация хулиганской игры. Отчасти это правда, у нас действительно есть несколько бандитов (улыбается). Существует даже такое выражение: «Регби – это хулиганская игра, в которую играют джентльмены». Это действительно умная игра, как физические шахматы: комбинация спортивной силы и умственных способностей. В регби важно не просто перебить, а где-то переиграть, перехитрить соперника. На поле должны быть и генералы, и солдаты. Очень важную роль в игре занимает планирование. Некоторые люди, наблюдая за игрой впервые, не сразу понимают, что здесь за каждым движением – мысль.

– Существуют ли принципиальные различия в правилах игры регби в России и в ЮАР?

– Мировые правила единые, но интерпретация этих правил разная (смеется). Иногда не совсем понимаешь, почему в каком-то случае судьи приняли то или иное решение.

– Какие в регби есть тренерские лицензии?

– Да, в регби есть три степени лицензий. Третья степень – самая высокая. У меня на данный момент вторая уровень. Обучение занимает пару лет, и мы с Андрисом есть в списках на прохождение этого обучения от ЮАР, но пока нет на это времени.

«Половина ребят из «Стрелы-Ак Барс» спокойно могли бы выступать в зарубежных клубах»

– Вы пригласили нового тренера по нападающим Андриса Беккера. Какие персональные задачи будут перед ним стоять в команде?

– Я пригласил его к нам в команду, потому что он славный парень и с ним в компании классно проводить время. А потом мы узнали, что он, оказывается, что-то понимает в регби (смеется). На самом деле у Андриса очень хороший бэкграунд. Он успел поработать в Японии. Кроме того, очень большую работу провел в «Буллз» (URC – United Rugby Championship), где благодаря его работе с нападающими на протяжении двух сезонов коридоры были одними из лучших.

Я с большим интересом жду, как его работа скажется на нашей команде. Уверен, он сможет разблокировать новые возможности наших ребят, так как у них большой потенциал. Любой иностранный тренер, когда приезжает в Россию, испытывает культурный шок. Когда Андрис адаптируется к жизни в России и к местной лиге, к нему окончательно привыкнут игроки и поймут, что он от них требует, совместная работа принесет свои плоды.

– Капитан команды Герман Давыдов в одном из интервью прошлого сезона говорил о том, что хотел бы поиграть в чемпионате Франции. Как вы к этому отнеслись?

– Сложная обстановка в мире, связанная с выездом русских игроков за границу, причем не только в регби. Если мы говорим о нашей команде, думаю, половина наших ребят спокойно могли бы выступать в зарубежных клубах. Я всегда за то, чтобы игроки развивались, росли и уезжали в более сильные чемпионаты. Это безусловный опыт, который пригодится и в случае возвращения обратно. Когда закончатся санкции, российские игроки смогут выезжать за границу. Что касается Германа, в нынешних условиях, сами понимаете, это просто нереально.

– Вы заговорили про санкции. Если бы не ограничения, как вы считаете, готова ли ваша команда к международным соревнованиям?

– Мы достаточно хорошо выступаем последние два сезона в чемпионате России, чтобы квалифицироваться по старым правилам на Европейский кубок по регби (European Rugby Champions Cup). Мы сами хотели бы тренировать на этом уровне и сравнить себя с европейскими командами. Как только данная возможность появится – мы готовы принять этот вызов.

«Ак Барс» для нас символ не только хоккейной команды, но и региона»

– Изначально казанская регбийная команда именовалась «Стрелой». Затем у вас пришла идея добавить к названию приставку «Ак Барс». Может быть, вдохновились игрой хоккейной команды?

– Решение о добавлении приставки принимали совместно со всем клубом. Больших побед, помимо Кубка России, на тот момент у нас особо не было. В республике много профессиональных команд, и нам хотелось почувствовать сопричастность к Татарстану. «Ак Барс» для нас – символ Татарстана, ведь на гербе республики – белый барс. Хотелось стать частью большой семьи и привлечь болельщиков.

– Вместе с тем неоднократно видели вас и ваших игроков на трибунах во время хоккейных матчей. Посещаете ли матчи других профессиональных клубов Казани?

– Больше всего нам нравится хоккей. Наверное, потому, что это близкий к регби вид спорта, такой же жесткий и контактный. Нравится наблюдать за тем, насколько быстро там принимаются решения. Мы, южноафриканцы, на коньках даже стоять не умеем, а как они играют и что творят на льду – это невероятно. Также по возможности периодически ходим на мужской и женский волейбол, на гандбол и на матчи «Рубина». Однажды даже удалось присутствовать на местных национальных соревнованиях по борьбе корэш.

По возможности и при наличии свободного времени всегда стараемся посещать спортивные состязания. Нам хочется создать некое коммьюнити в Казани между профессиональными клубами. Мы приходим поддерживать ребят и ждем, что они к нам тоже придут.

«Хотим встать в один ряд с другими спортивными грандами и стать гордостью бренда Татарстана»

– Насколько психологически тяжело вступать в новый сезон с учетом, что в прошлом «Стрела-Ак Барс» завоевала три титула и нужно подтверждать свой авторитет?

– Скрывать не буду – это сложно. В разные годы я и Андрис находились под давлением в командах после выигранных титулов. Второй сезон всегда сложнее, чем первый. Мы хотим, чтобы наши игроки оставались голодными до побед и мобилизованными, для этого стараемся привлекать молодых игроков, чтобы сохранить конкуренцию. Очень интересно, каким выдастся предстоящий сезон, и будем стараться поддержать заданный нами же уровень.

– Вы упомянули о схожести культуры России и ЮАР. А что можете сказать о Татарстане и Казани?

– За семь лет жизни здесь я много где побывал в России. И думаю, выражу мнение всех южноафриканцев: нам очень повезло, что мы живем именно в Казани. На мой взгляд, это очень красивый и быстроразвивающийся город. Здесь своя интересная национальная культура, еда, сладости. В Казани комфортно жить и работать мне и моей семье. Мои дочки летом очень любят проводить время в парках. Наша команда еще очень молодая, но мы постараемся привнести свой вклад, чтобы республика нами гордилась. Мы хотим встать в один ряд с другими спортивными грандами и стать гордостью бренда Татарстана.