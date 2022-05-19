Тренер Воронков дисквалифицирован на два года за расизм, он отказался извиняться

Главный тренер женского волейбольного калининградского «Локомотива» Андрей Воронков и его клуб отказались извиняться за оскорбление кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монталво. Тренер будет дисквалифицирован на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Несмотря на очевидность ситуации, «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес «Уралочки» и лично перед игроком Айламой Монталво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера», — говорится в заявлении ВФВ.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников. Во время тайм-аута в третьем сете финального матча Воронков отвёл в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Чуть позже кубинская волейболистка отреагировала на данный инцидент, заявив, что у нее нет с этим никаких проблем.

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл в финале у «Уралочки-НТМК» со счетом 3:2 и стал чемпионом России.