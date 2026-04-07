Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин отправлен в отставку

Николай Заварухин покинул пост главного тренера в «Автомобилисте». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба у себя на официальном сайте.

«Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК «Автомобилист», за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» покинет тренерский штаб Николая Заварухина в полном составе, в том числе его двоюродный брат Алексей Заварухин, пополнивший ряды команды весной 2025 года.

Согласно сообщениям «Чемпионата» на роль нового рулевого в екатеринбургском клубе будет назначен экс-наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Николай Заварухин начал работать в штабе «Автомобилиста» в качестве помощника в 2021 году. В том же сезоне он возглавил екатеринбургскую команду. В нынешнем сезоне под его руководством уральская команда заняла четвертое место на «Востоке» в регулярном чемпионате КХЛ.

По итогам стартового раунда плей-офф «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии 2-4 и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.