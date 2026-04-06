Штаб Николая Заварухина покидает «Автомобилист» в полном составе. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».

Регулярный сезон 2025/26 «Автомобилист» закончил на четвертом месте в турнирной таблице на «Востоке». По итогам стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина екатеринбургская команда уступила в серии (2-4) «Салавату Юлаеву».

Николай Заварухин начал работать в штабе «Автомобилиста» в качестве помощника в 2021 году. В том же сезоне он возглавил екатеринбургскую команду. В мае 2025 года его двоюродный брат Алексей Заварухин, отправленный в отставку с поста главного тренера «Трактора», вошел в тренерский штаб «Автомобилиста».

Наивысший результат уральской команды под руководством Николая Заварухина – выход в 1/2 финала Кубка Гагарина в сезоне 2023/24, в котором уральцы проиграли в серии «Металлургу» (3-4).