Насолил бывшим: Бердин почти в одиночку вытащил победу «Сибири» над «Ак Барсом»

«Ак Барс» уступил дома «Сибири» (2:3 по буллитам) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, казанцы потерпели уже восьмое подряд поражение от сибиряков в родных стенах. Почему вчера команда Анвара Гатиятулина потерпела неудачу – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

С 2020 года «Ак Барс» не побеждает «Сибирь» в «Татнефть-Арене»

Поразительно, что по состоянию на начало 2026 года «Ак Барс» так и не может снять проклятье «Сибири» в домашних матчах. Вчера подопечные Анвара Гатиятулина вновь уступили сибирякам, завершив встречу в основное время при счете 2:2, а затем проиграв в серии буллитов. Тем самым «Ак Барс» потерпел уже восьмое поражение подряд от «Сибири» в родных стенах. Последний раз «барсы» побеждали новосибирцев 30 октября 2020 года, когда командой руководил Дмитрий Квартальнов.

В нынешнем сезоне «Сибирь» можно охарактеризовать как клуб с приставкой «кризисный». Команда за последние полгода сменила трех тренеров (Епанчинцев, Буцаев, Люзенков). Сейчас она отчаянно держится за восьмую строчку, претендуя максимум на первый раунд плей-офф. Текущему наставнику новосибирцев Ярославу Люзенкову, конечно, удалось придать определенной стабильности внутри команды. Удачно был обменян Владимир Ткачев – в «Торпедо» на Михаила Абрамова и Антона Косолапова, которые моментально стали лидерами «Сибири».

Время от времени «снеговики» набирают очки. Но против лидеров Западной и Восточной конференции «Сибирь» в большинстве случаев терпит и надеется лишь на удачу и свой характер. Удивительно, но такая «бойцовская» модель игры в последних встречах приносит результат. В четверг новосибирцы обыграли «Металлург» (2:1), а вчера отобрали очки у «Ак Барса».

Казанцы играли с явным преимуществом, уверенно контролируя ход встречи. К середине второго периода, когда «Ак Барс» вел 2:0 благодаря шайбам Дмитрия Кателевского и Кирилла Семенова, казалось, что победа подопечным Гатиятулина обеспечена. Но затем случилось необъяснимое: буквально за полторы минуты «Ак Барс» пропустил дважды. Сначала забил Косолапов, а потом сравнял счет Тимур Ахияров.

Мимолетная потеря концентрации обесценила все старания «барсов» за полтора периода. И как здесь не поверить в то, что на казанской команде будто бы лежит проклятье в домашних матчах.

Главный тренер «Ак Барса» на злой рок сетовать не стал. Мол, ничего сверхъестественного в этих двух шайбах «Сибири» нет. Наставник казанцев предположил, что свою роль сыграл недавний выезд по маршруту Хабаровск – Владивосток. Хоккеисты еще не до конца отошли от тяжелого перелета, поэтому случилось то, что случилось.

«Понимали, что не только дальневосточное турне нужно было правильно пройти по функциональной готовности, но и избежать последствий. Было хорошее движение, мы потратили много сил, чтобы повести в две шайбы, но легко потеряли преимущество. После счета 2:2 было много хороших отрезков, поэтому можно было не доводить матч до буллитов.

Лежит ли на «Ак Барсе» проклятье в матчах с «Сибирью»? Мне задавали этот вопрос перед игрой, но для нас большей интригой было избежать последствий выезда. Не так много времени было на восстановление. По движению мы смотрелись хорошо», – сказал на послематчевой пресс-конференции Анвар Гатиятулин.

Матч жизни и привет «бывшим» от Бердина

По иронии судьбы триумфатором вчерашней победы «Сибири» стал голкипер гостей Михаил Бердин. Вратарь в течение осени играл в «Ак Барсе», однако своими выступлениями производил удручающее впечатление. Уже в ноябре Михаил перестал попадать в основной состав команды, его место занял местный воспитанник Максим Арефьев, а чуть позже голкипера обменяли в Новосибирск.

Против бывшей команды Бердин выдал матч жизни: 39 отраженных бросков и ни одного пропущенного буллита в послематчевой серии. Голкипер буквально на своих плечах вытащил победу для «Сибири». По аналогии с игрой против «Металлурга», он блестяще подтащил команду, когда «Ак Барс» включил максимальное давление, постоянно осаждая ворота гостей.

После отраженного буллита от Артема Галимова Михаил эмоционально начал праздновать добытые два очка, словно отмечая победу в Кубке Гагарина. А минутами спустя в раздевалке передал привет Гатиятулину, толкая речь перед одноклубниками. «Так сказать, хәерле кич!» – вырвалось из уст Бердина.

Когда голкипер выступал в «Ак Барсе», в прессе фигурировали разговоры о том, что у вратаря сложились непростые отношения с главным тренером и партнерами по команде, в Казани у него не было друзей. Поэтому вчерашняя провокационная реакция Бердина понятна – он хотел доказать, что здесь его не оценили по достоинству.

«Мы знаем Мишу и как он играет против бывших команд. Мы этим пользовались. Но комментировать его игру нет смысла – у них есть свой тренер», – прокомментировал Анвар Гатиятулин.

«Лишний раз говорить ничего не надо в таких случаях, только нагнетать, и так понятно, что он хочет сыграть против бывшей команды». – сказал, в свою очередь, главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Судьба Яшкина и Алистрова в «Ак Барсе» определится сегодня?

25 января в КХЛ истекает дедлайн обменов. Прямо сейчас в составе «Ак Барса» есть два основных претендента на отъезд из столицы Татарстана. Первый – нападающий Дмитрий Яшкин. Как сообщает издание Metaratings.ru, главным претендентом на хоккеиста является как раз таки «Сибирь». Вчера русского чеха после матча видели рядом с раздевалкой новосибирцев разговаривающим с капитаном гостей Сергеем Широковым. Гатиятулин традиционно на все вопросы о положении Яшкина не отвечает конкретно, но очевидно, что в «Ак Барсе» дни форварда сочтены. Вчера он вновь не попал в основной состав на матч.

Второй претендент на обмен из казанского клуба – Владимир Алистров. По ходу матча с «Сибирью» Гатиятулин сажал белорусского хоккеиста на скамейку. Выходил на лед Алистров в основном только на большинство своей команды.

В текущем сезоне нападающий не оправдал возложенных на него больших надежд, не стал лидером атаки. В следующем Алистров будет зарабатывать по контракту с «Ак Барсом» порядка 50 млн рублей. Естественно, сохранять его на такие большие деньги в Казани не хотят. Поэтому допускается, что форвард сменит клубную прописку уже нынешней зимой.