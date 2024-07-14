Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее военное ведомство ОАЭ возглавлял сам эмир Дубая. Вторым вице-премьером назначен министр иностранных дел Эмиратов Абдалла бен Заид аль-Нахайян.

Кроме того, в рамках перестановок в Правительстве ОАЭ Алия Абдулла аль-Мазруи заняла недавно созданную должность министра предпринимательства.

В ОАЭ входят семь эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман, Умм-эль-Кайван, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Фуджейра. Президентом и Верховным главнокомандующим является глава крупнейшего эмирата Абу-Даби — сейчас это Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Он назначает Премьер-министра — как правило, этот пост занимает правитель второго по значению эмирата Дубай.

Помимо Совета министров во главе с Премьером, в ОАЭ существует Верховный совет, в который входят главы всех эмиратов. Именно этот орган определяет внешнюю и внутреннюю политику страны и утверждает в должности руководителя Правительства.