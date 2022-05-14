Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост Президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин направил поздравление шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который был избран Президентом Объединных Арабских Эмиратов. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — говорится в телеграмме главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы с новым Президентом ОАЭ.

Накануне стало известно, что предыдущий глава эмиратов Халиф бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет. Он занимал пост Президента с 2004 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.