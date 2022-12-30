«Наши военные в контакте»: Кремль высказался о падении украинской ракеты в Беларуси

Падение украинской ракеты на территории Беларуси вызывает «крайнюю обеспокоенность», российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Высочайший возможный уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться информацией», – отметил Песков (цитата по РИА Новости). Он добавил, что Беларусь предприняла «ряд действий», выступив с определенным демаршем перед украинской стороной.

«Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность», – вновь подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, накануне стало известно, что на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300. Предварительно рассматриваются две версии инцидента: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или срабатывание систем ПВО Беларуси.