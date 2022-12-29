Sputnik: Украинская ракета упала на территории Белоруссии

На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Об этом говорится в телеграм-канале издания Sputnik Беларусь.

В сообщении уточняется, что ракета упала утром — между 10 и 11 часами. Президент республики Александр Лукашенко уже поручил выяснить обстоятельства случившегося.

«По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — перечисляется в сообщении.

Территорию исследуют сотрудники Следкома, Минобороны и МВД Белоруссии. Информации о пострадавших не поступало.

В Минобороны уточнили, что падение произошло у населенного пункта Иваново в Брестской области.