«Наши снова первые!»: Минниханов опубликовал видео с Кубком России и «Зенитом-Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный «Зенит-Казань» с 12-й победой в Кубке России. Видео с командой, празднующей свое чемпионство, он опубликовал в телеграм-канале.

«Наши снова первые! Горурланабыз!» – написал он.

Напомним, что ранее казанскую команду поздравил Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.

Сегодня в Москве команда Алексея Вербова обыграла московское «Динамо» со счетом 3:1.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov