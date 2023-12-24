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«Наши снова первые!»: Минниханов опубликовал видео с Кубком России и «Зенитом-Казань»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный «Зенит-Казань» с 12-й победой в Кубке России. Видео с командой, празднующей свое чемпионство, он опубликовал в телеграм-канале.
«Наши снова первые! Горурланабыз!» – написал он.
Напомним, что ранее казанскую команду поздравил Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.
Сегодня в Москве команда Алексея Вербова обыграла московское «Динамо» со счетом 3:1.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov
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