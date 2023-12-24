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Мухаметшин поздравил волейбольный «Зенит-Казань» с 12-м Кубком России
Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил казанский «Зенит» с 12-й победой в Кубке России и третьим чемпионством за 2023 год.
В финальном матче команда Алексея Вербова обыграла московское «Динамо» со счетом 3:1.
«Несмотря на то что матч прошел на площадке соперника в Москве, наши ребята одержали уверенную победу! Это уже третье чемпионство „Зенита“ в 2023 году — после победы в Суперлиге и Суперкубке России! Поздравляю волейболистов и всех болельщиков с этим знаковым событием! Спасибо ребятам за яркие игры! Без сезнең белән горурланабыз!» — написал он в своем телеграм-канале.
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