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Экономика 12 февраля 2024 15:05

«Наши промышленники видят будущее»: Минниханову показали VR-очки энергетиков Татарстана

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«Наши промышленники видят будущее»: Минниханову показали VR-очки энергетиков Татарстана
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

На выставке достижений промышленности Татарстана Раису РТ Рустаму Минниханову продемонстрировали VR-очки, которые используют энергетики республики. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Наши промышленники видят будущее. Энергетики презентовали сегодня на выставке свои виар очки, помогающие вести ремонт сетей при помощи дополненной реальности», — написал руководитель республики.

«Молодцы! Булдыралар (в переводе с татарского — „Творят“)», — подчеркнул он. И добавил не без мягкой иронии: «Где-то я такое уже видел».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел выставку достижений промышленности Татарстана.

#Рустам Минниханов
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