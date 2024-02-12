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«Наши промышленники видят будущее»: Минниханову показали VR-очки энергетиков Татарстана
На выставке достижений промышленности Татарстана Раису РТ Рустаму Минниханову продемонстрировали VR-очки, которые используют энергетики республики. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.
«Наши промышленники видят будущее. Энергетики презентовали сегодня на выставке свои виар очки, помогающие вести ремонт сетей при помощи дополненной реальности», — написал руководитель республики.
«Молодцы! Булдыралар (в переводе с татарского — „Творят“)», — подчеркнул он. И добавил не без мягкой иронии: «Где-то я такое уже видел».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел выставку достижений промышленности Татарстана.
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