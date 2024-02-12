«Наши промышленники видят будущее»: Минниханову показали VR-очки энергетиков Татарстана

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

На выставке достижений промышленности Татарстана Раису РТ Рустаму Минниханову продемонстрировали VR-очки, которые используют энергетики республики. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Наши промышленники видят будущее. Энергетики презентовали сегодня на выставке свои виар очки, помогающие вести ремонт сетей при помощи дополненной реальности», — написал руководитель республики.

«Молодцы! Булдыралар (в переводе с татарского — „Творят“)», — подчеркнул он. И добавил не без мягкой иронии: «Где-то я такое уже видел».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел выставку достижений промышленности Татарстана.