Минниханов осмотрел выставку достижений промышленности Татарстана

Выставку достижений промышленности Татарстана осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов перед итоговой коллегией Минпромторга РТ. Свою продукцию и новинки презентовали около 50 предприятий и вузов.

Экспозиция расположилась в двух локациях культурно-досугового комплекса имени Ленина. Так, на парковке были представлены грузовики КАМАЗа, автобусы Соллерса, а также тракторы, различные судна и военный транспорт.

Кроме того, АО «КАМА» представила платформу электромобиля «Атом», представляющий набор конструктивных, производственных и дизайнерских решений, которые возможно тиражировать и на другие модели электрокаров.

Вторая часть выставки расположилась на втором этаже комплекса. Здесь можно было увидеть показал новую модель телевизора Haier 98 Smart TV S8 и электрический накопительный водонагреватель от этой же компании.

Роэлпром выставил беспилотный летательный аппарат, который предназначен для ГИБДД, полиции, МЧС, пожарных, способный обнаружить нарушения в сфере недропользования и незаконную вырубку леса.

Первый конопляный трест презентовал импортозамещенный наполнитель для матрацев и конопляное масло, компания GT dress представила специальную удобную одежду для детей и подростков с ОВЗ, а «Раритэк» презентовал криогенный топливный бак для газомоторной техники.

Стоит отметить, что на территории выставки прошло награждение победителей конкурса профмастерства «Alabuga Skills». Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко вручил награды 22 победителям.

«Мы рады, что конкурс привлек внимание профессионалов из соседних регионов. Учитывая дефицит кадров на предприятиях промышленности, популяризация человека труда очень важная задача сегодня», – сказал министр.

Победители получили дипломы, денежные сертификаты и фото на память с Раисом республики.

Кроме того, на выставке расположилась фотозона «Периодическая система промышленности Татарстана», где вместо химических элементов таблицы Менделеева были представлены крупные предприятия республики.