«Наши предприятия связаны пуповиной с МСБ»: Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 моногородов

Два татарстанских города показали наивысший уровень социально-экономического развития среди 321 моногорода России. Подведение итогов прошло в четверг на площадке ТАСС при участии руководителей регионов.

Фото: mert.tatarstan.ru

«Набережные Челны стали городом, где выпускают холодильники, телевизоры, стиральные машины»

Модератором церемонии выступила генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. «Это лучшая десятка, это те города, у которых есть чему учиться. Наши моногорода не стоят на месте и с каждым годом становятся все сильнее», – отметила Макиева

Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин рассказал, что среди моногородов, есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее, есть моногорода, где ситуация остается напряженной.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов от имени Президента РТ Рустама Минниханова поблагодарил за многолетнюю поддержку Правительство России, отметил важность дальнейшей поддержки моногородов.

Первым награду от Фонда развития моногородов РФ получил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. На награждении моногород был отмечен за высокую экономическую активность.

«В 2014 году крупнейший в мире автомобильный завод „КАМАЗ“ в Набережных Челнах работал два дня в неделю. Сегодня „КАМАЗ“ работает с ростом на 20%, параллельно Набережные Челны стали городом, где выпускают холодильники, телевизоры, стиральные машины. Это все — результат работы Фонда моногородов, руководства республики, города», — отметил Магдеев.

«Не все измеряется деньгами, главное здесь – запущенный процесс»

В соседнем Нижнекамске в 2020 году также существенно улучшилась экономическая ситуация, выросла активность предприятий малого и среднего бизнеса. Нижнекамск на пресс-конференции представили руководитель исполкома района Рамиль Муллин и экс-мэр Айдар Метшин.

«Большое спасибо! Я надеюсь, что те традиции, которые были заложены, мы продолжим. И будет у нас совместная хорошая работа», — отметил Рамиль Муллин.

«Мы совместно сделали большую работу, — добавил Айдар Метшин. — Это на самом деле то, что является главным. Не все измеряется деньгами, финансами, главное здесь – запущенный процесс, который во всех моногородах и ТОСЭРах продолжается. И мы большой командой сделали тот шаг, это самое важное и главное».

В Центре по развитию и поддержке предпринимательства Нижнекамска уточнили корреспонденту ИА «Татар-информ», что от Фонда развития моногородов на создание и развитие муниципальных объектов инфраструктуры получены крупные средства в общей сложности на сумму более 700 млн рублей. Из них 328,81 млн рублей — на строительство инженерных сетей для промышленного парка «Нижнекамск». Еще 169,93 млн рублей выделены на реконструкцию автомобильной дороги по улице Чистопольская в Нижнекамске, которая ведет к индустриальному парку «Пионер» и промпарку «Нижнекамск». Кроме этого резидент ТОСЭР «Нижнекамск» — компания «Умные машины» получила займ в 245,5 млн рублей.

Также получены средства от Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму около 700 млн рублей: 398,9 млн рублей под 1% годовых — заем по программе «Комплектующие изделия» для закупки оборудования получило ООО «КамЭнергоМаш»; 300 млн рублей под 1% годовых — заем по программе «Повышение производительности труда» получило ООО «КамЭнергоСтройПром».

Установленные показатели эффективности функционирования ТОСЭР «Нижнекамск» на период 2018–2027 в Нижнекамск по привлечению 20 резидентов с объемом инвестиций 7,5 млрд рублей и созданием 3 тыс. рабочих мест выполняются. Привлечен 21 резидент с планируемым объемом инвестиций 7,8 млрд. рублей и созданием 2 тыс. рабочих мест.

Семь моногородов Татарстана привлекли 33 млрд рублей

Как отметили на церемонии, Татарстан уделяет особое внимание развитию моногородов, сегодня такой статус имеют семь городов — Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск, Менделеевск, Чистополь, Камские Поляны. В них проживает более 1 млн жителей и четверть экономически активного населения, здесь работают ключевые республиканские предприятия в различных отраслях экономики.

Для их развития с 2015 года ведется активная работа с Фондом развития моногородов. При содействии Фонда в Татарстане был реализован ряд крупных проектов по реконструкции ключевых автомобильных дорог в Набережных Челнах и Нижнекамске. Создана инженерная и дорожная инфраструктура промышленных парков. Созданная инфраструктура позволила привлечь в моногорода такие субъекты крупного бизнеса, как Haier, Х5 Retail Group, OZON и Wildberries, и обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства республики

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Реализация данных проектов уже позволила создать более 13 тыс. рабочих мест и привлечь 33 млрд рублей инвестиций.

Власти России обсуждают сокращение списка моногородов

В конце ноября Минэкономразвития РФ предложило исключить из их списка те, которые находятся в пределах 50 км от региональных столиц. По оценкам ведомства, это сократит перечень с 321 до 163 моногородов. Число планируют уменьшить вдвое, чтобы больше внимания уделить оставшимся моногородам.

«Удаленность менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется»,— объясняет ведомство в пояснительной записке к проекту.

В этот перечень согласно новым поправкам может попасть Зеленодольск. Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что продолжение диверсификации экономики в моногороде Зеленодольск — является одной из важных задач для Правительства Татарстана.

«Наши совместные усилия привели к тому, что в настоящее время происходит диверсификация структуры экономики моногородов, развиваются новые отрасли. Но, тем не менее, впереди много задач. Полностью поддерживаю губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по вопросу необходимости более гибкого подхода при пересмотре критериев отнесения к моногородам (50 км). В Татарстане — это город Зеленодольск, экономика которого только начала диверсифицироваться, хотелось бы довести до логического конца запущенные процессы», — выразил мнение Шагиахметов.

«С созданием ТОСЭР появились производства, которые не свойственны для Автограда»

Генеральный директор Союза Торгово-промышленной палаты Автограда Фарид Башаров в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметил, что город ежегодно подтверждает статус одного из лучших моногородов.

«Статус моногорода дает множество возможностей. С созданием ТОСЭР произошла определенная диверсификация, появились новые производства, которые были не свойственны для Автограда», — отметил собеседник агентства.

При этом Набережные Челны остаются моногородом, пока «КАМАЗ» сохраняет свои позиции — автогиганту принадлежит существенная доля в бюджете.

«Благодаря тому, что Челны были признаны моногородом, произошел новый импульс, толчок к развитию производительных сил. Интерес к городу значительно расширился, появились новые рабочие места, стимул для самого „КАМАЗа“», — отметил Башаров.

Глава ТПП Челнов отметил, что Набережные Челны получили признание по заслугам, очень хорошо на сегодняшний день работают более 20 млрд рублей вложенных инвестиций.

На сегодняшний день число работающих в сфере малого и среднего предпринимательства чуть превысило количество работающих на автогиганте. «Необходимо, чтобы эта разница стала существенной, тогда можно будет говорить, что Набережные Челны — не моногород. Однако сегодня многие бизнесы в городе работают на конвейер „КАМАЗа“ — так или иначе МСП и „КАМАЗ“ связаны пуповиной. Поэтому мы остаемся моногородом и это очень радует! Так как этот статус дает дополнительные возможности», — подчеркнул Башаров.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

«50 километров — это не критерий для моногорода»

Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев считает, что статус моногорода не должен зависеть от километража, необходимо смотреть на экономические показатели.

«Мы вчера этот вопрос обсуждали, высказались ряд губернаторов и глав территорий. Я считаю, что это не совсем тот критерий, который должен быть установлен для лишения приставки „моно“ у города. Можно находиться и в 50 километрах от центра, но в то же время являться отдельной территорией со своими проблемами и монозависимостью. Логической связки тут как таковой нет. Мне кажется, надо смотреть на показатели, если верификация экономики ниже 50%, градообразующие предприятия снизили показатели, то тогда возникает вопрос. А привязываться к километрам не совсем логично. Вчера об этом многие высказывались и доводили информацию до Минэкономразвития России», — отметил в разговоре с агентством руководитель района.

Именно Радмиру Беляеву и его командной работе в исполкоме Нижнекамского района (2016 — 2021) принадлежит заслуга того, что Нижнекамск второй год подряд попадает в десятку лучших моногородов.

«Мы с командой в Нижнекамске очень много работали над этим. Мы очень рады, что у Нижнекамска есть хорошие результаты, есть реальные инвесторы, реальный инвестиционный и бизнес-климат. Эти вопросы мы обсуждали с новым руководителем района (Рамилем Муллиным — прим. Т-и), он тоже был на встрече, говорили про расширение промпарка и других объектов. У нового руководства тоже большие планы, задел создан очень хороший, и эта работа будет продолжена, это необратимый процесс инвестиционного климата», — рассказал собеседник агентства.

Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Сейчас в планах у нового руководителя Менделеевского района попасть в десятку лучших моногородов России. Срок — два года.

«В Менделеевске создаем промышленный парк. Рассчитываем заявляться на поддержку получения инфраструктуры, расширяется особая экономическая зона „Алабуга“, ведем сотрудничество. Через два года планируем попасть топ-10 моногородов РФ, используя те навыки и опыт, который у нас есть», — резюмировал Беляев.

«Зеленодольск сделал невозможное, и мы не намерены останавливаться»

В своем выступлении глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева особо выделила Зеленодольский район.

«Зеленодольск — город, который совершил невозможное», — сказала Макиева, отметив прогресс развития территории. Она напомнила о создании в районе логистических парков, площадок для фермеров, а также позитивный опыт сотрудничества с крупными маркетплейсами, такими как Ozon и Wildberries.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам первого заместителя руководителя исполкома Зеленодольского района по развитию инфраструктуры и строительству Зульфата Хабибуллина, статус моногорода дал серьезный импульс развитию Зеленодольска.

«В настоящее время Министерством экономического развития РФ предполагается внесение проекта по изменению критериев отнесения к моногородам, в том числе нахождение моногорода на расстоянии не менее чем 50 км от столиц субъектов РФ. Утверждение данного критерия повлечёт снятие с таких городов как Тольятти, Тутаев, а также Зеленодольска статуса моногорода, чего нам не хотелось бы, сейчас наблюдаются положительные сдвиги по всём показателям развития города - данную тенденцию необходимо сохранить», – сказал Хабибуллин.

Он отметил, что благодаря программам по развитию моногородов в Зеленодольске появилась одна из лучших логистических площадок в России, на которой работает более 9 тысяч людей и освоено 12 млрд. рублей.

«Льготы ТОСЭР в целом и для её резидентов сохранятся, более того увеличится список разрешенных ОКВЭД, будут прописаны лишь запрещенные для каждого ТОСЭР. В планах реализация следующего проекта совместно с республикой, а именно уникального логистического хаба - Свияжского мультимодального логистического центра. Возвращаясь к критериям моногородов следует отметить что статус города - спутника влечёт за собой высокую маятниковую миграцию, а это нагрузка на дорожную и транспортную инфраструктуру. Фактически весомая доля населения работает в Казани, налоги оседают там же, а нам остаётся лишь нагрузка на инфраструктуру. Как сказала сама Ирина Владимировна Макиева, Зеленодольск сделал невозможное, и мы не намерены останавливаться», – отметил Хабибуллин.