«Наши “барсики” оказались котятами»: в Казани не хватает снегоуборочной техники

В Казани с 17 по 28 января выпало свыше 122% от месячной нормы осадков, всего за месяц – сывше 175%. Для его уборки в городе не хватает техники, отметил на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

«Даже план „Буран“ не позволяет в одночасье решить все проблемы. Такие объемы снега в короткие сроки вывезти невозможно. Очень не хватает тяжелой техники. Наши „Барсики“, которые мы закупали, оказались котятами в этой снежной стихии. Понятное дело, что мы не только мини-погрузчиками боремся со стихией», — отметил Метшин.

По словам градоначальника, проблема с привлечением техники для уборки снега заключается еще и в том, что снежная стихия свалилась не только на Казань, но и на всю республику. Количество техники ограничено, а бороться с последствиями снежной стихии нужно было еще на федеральных трассах — М7, М12.

Напомним, в Казани за две недели — с 17 по 28 января — вывезли более 430 тыс. тонн снега. С начала января этот показатель равен уже порядка 1 млн тонн.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин объяснил, почему нельзя разово увеличить финансирование республики на уборку снега.