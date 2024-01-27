Айдар Метшин объяснил, почему не хватило ресурсов на ускорение борьбы со снегом в РТ

Чтобы моментально очистить улицы и дворы Татарстана после аномальных снегопадов, необходимо в несколько раз больше техники и рабочих. Однако бросать на это средства сразу же неразумно, заявил депутат Госдумы Айдар Метшин в интервью «Татарстан-24».

Он напомнил, что такое количество снега, как выпало за несколько дней в январе, аномально, то есть нетипично для республики. Следующие годы, к примеру, могут оказаться, наоборот, небогаты на осадки.

«Если такая снежная зима, как в этом году, будет устойчиво приходить на протяжении 5-10 лет, мы будем вынуждены переходить на иные нормативы, на иное обеспечение и техникой, и людьми, и затратами, соответственно. Но на сегодняшний день единовременно бросать на это средства и деньги неразумно и неправильно», — отметил он.

Депутат объяснил, что такие проблемы решаются другими методами. К примеру, сразу же был принят план «Буран», благодаря которому удалось бросить всю технику, имеющуюся у промпредприятий, учреждений и организаций, на уборку территорий, выстроить график приоритетности расчистки тех или иных локаций, обеспечить подвоз продуктов питания.

«Все это тоже должно быть организационно продумано. Но приобретать большое количество техники разово, привлекать трудовые ресурсы неразумно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас нет проблем, что у нас все замечательно», — заметил Метшин.

Он напомнил, что парк спецтехники в Татарстане продолжает пополняться. Так, недавно Раис республики Рустам Минниханов вручил муниципалитетам более 170 единиц коммунальной техники.

«Но люди правы в том, что должно быть лучше. Они оплачивают жилищно-коммунальные услуги, тарифы на которые с каждым годом растут. Население имеет право требовать улучшения качества услуг. Мы ответственны и обязаны их обеспечивать», — заключил парламентарий.