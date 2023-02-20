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Нашелся подросток из Казани, которого разыскивали в течение пяти суток
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13-летний мальчик, который пропал еще 16 февраля, нашелся. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника, знакомого с ситуацией.
Ранее агентство сообщало, что подросток ушел в школу и пропал. Его близкие написали заявление в отдел полиции «Ямашевский».
Как стало известно агентству, мальчика нашли в соседней республике Марий Эл у близких родственников. Самое главное, что он жив и здоров.
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