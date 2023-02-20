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В Казани пятый день ищут пропавшего 13-летнего подростка
В Казани уже пятые сутки идут поиски 13-летнего мальчика. Известно, что с 16 февраля о местонахождении юноши неизвестно.
Рост подростка около 162 см, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черный вязаный свитер, синие джинсы, черные полуботинки, в белую в красную полоску шапку с черным помпоном.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, поиски подростка ведутся. Известно, что 16 февраля он ушел в школу и пропал. Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Ямашевский».
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