В Казани пятый день ищут пропавшего 13-летнего подростка

В Казани уже пятые сутки идут поиски 13-летнего мальчика. Известно, что с 16 февраля о местонахождении юноши неизвестно.

Рост подростка около 162 см, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черный вязаный свитер, синие джинсы, черные полуботинки, в белую в красную полоску шапку с черным помпоном.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, поиски подростка ведутся. Известно, что 16 февраля он ушел в школу и пропал. Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Ямашевский».