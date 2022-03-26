Население Татарстана на четверть снизило закупки товаров длительного хранения

Закупка населением товаров длительного хранения на этой неделе снизилась на 25-30%, сообщил заместитель Премьер-министра РТ, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Доме Правительства республики.

«По результатам анализа потоковых данных контрольно-кассовой техники объемы розничных продаж товаров длительного хранения населению относительно прошлой недели по отдельным позициям снизились на 25-30%, но все еще остаются выше средних объемов потребления», ­- сообщил Шагиахметов.

С 17 по 23 марта население приобрело 541 тонну макарон – на 25% меньше, чем неделей ранее, 498 тонн муки (меньше на 26%), 163 тонны риса (-38%), других круп – 341 тонну (-28%).

Также было реализовано 594 тонн сахара – на 29% меньше, чем неделей ранее. При этом, как сообщалось ранее, поставки в розницу были увеличены.

«Министерством промышленности и торговли совместно с муниципальными образованиями осуществляется ежедневный мониторинг товарных запасов в торговых сетях (…) Объем основных товаров на распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли обеспечены товарами первой необходимости», - подчеркнул Шагиахметов.

Он также сообщил, что работа маркетплейсов продолжается в штатном режиме. Заказы выполняются в прежние сроки. Ассортимент продукции представлен в достаточном объеме.

Мониторинг цен и наличия товаров ведется и в аптеках – по 100 наиболее важным позициям. «В настоящее время необходимый ассортимент в наличии», - отметил министр.