Население России за год сократилось на 556 тыс. человек

По данным на 1 января 2023 года, численность населения России составляет 146 млн 424 тыс. человек. При этом еще год назад она оценивалась в 146 млн 980 тыс. человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, за год население страны сократилось на 556 тыс. человек.

Городское население страны на начало года составляло 109,6 млн человек, сельское – 36,8 млн человек. При этом по итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре-ноябре 2021 года, численность населения страны была оценена в 147 млн 241 тыс. человек.

Естественная убыль населения в январе-ноябре 2022 года снизилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом и составила 543,4 тыс. человек, однако Росстат еще не опубликовал данные о естественной убыли населения за весь прошлый год.

Число родившихся в России в январе-ноябре 2022 года уменьшилось на 6,8% – до 1 млн 197 тыс. 837 детей против 1 млн 284 тыс. 888 детей в январе-ноябре 2021 года. Снизилось и число умерших – на 21,9%.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году, по данным ЗАГСа, уровень зарегистрированной смертности в Казани снизился на 25%. В то же время рождаемость снизилась почти на 9% – за год в столице РТ на свет появились 18,7 тыс. новорожденных.