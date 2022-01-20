Население Москвы за 10 лет увеличилось на полтора миллиона человек

По предварительным итогам переписи населения 2021 года, количество жителей Москвы за прошедшие десять лет выросло на 1,5 млн человек, доложил Президенту РФ Владимиру Путину глава столичной администрации Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам мэра Москвы, общее число жителей города сейчас почти 13 млн человек.

«Пока досчёт идёт, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет, – рассказал градоначальник. – Полтора миллиона дополнительных жителей ‒ это большая цифра. Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет».

Он обратил внимание на то, что значительный прирост населения означает и возникновение новых вызовов для социальной инфраструктуры. В частности, для детских садов, школ, больниц, поликлиник и, конечно, общественного транспорта.

Ранее мэр столицы поблагодарил Путина за поддержку в развитии транспортной инфраструктуры Москвы.