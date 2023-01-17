Население Китая уменьшилось впервые за 60 лет

Численность населения Китая в 2022 году уменьшилась на 850 тыс. человек по сравнению с 2021 годом, это снижение стало первым за 60 лет. Об этом сообщает издание China News со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР.

К концу 2022 года население Китая составило 1 411 750 000 человек. В течение прошлого года в стране родились 9,56 млн человек и умерли 10,41 млн, следует из доклада. При этом в последний раз население Китайской Народной Республики сокращалось в 1960-х годах.

В статистике учитывается население 31 китайской провинции, за исключением особых административных районов Аомынь (Макао) и Гонконг, а также Тайваня, который КНР считает своей территорией. Также в ней не учтены проживающие в стране граждане других государств.

В конце декабря китайские власти смягчили политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, которой придерживались начиная с 2020 года. В результате в стране произошел всплеск заболеваемости Covid-19: в декабре им заразились около 248 млн человек, писало агентство Bloomberg.

Официальная статистика не подтверждала эти данные, до середины января официально сообщалось только о 5241 погибшем за весь период пандемии. Однако 14 января представитель Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуи рассказала, что за месяц после отмены политики «нулевой терпимости» в стране умерли 60 тыс. человек.

В частности, за месяц после отмены антиковидных мер скончались как минимум 20 выдающихся ученых пожилого возраста, о чем сообщал «Татар-информ».