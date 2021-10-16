NASA заявило о сотрудничестве с Роскосмосом по инциденту с потерей ориентации МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с Роскосмосом работает над установлением причин инцидента, из-за которого Международная космическая станция временно потеряла ориентацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя NASA.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего», — отметил собеседник агентства.

Представитель американского космического агентства уточнил, что запланированное российской стороной тестовое включение двигателей корабля «Союз МС-18» произошло в 5.02 по времени Восточного побережья США (12.02 по Москве).

«Работа двигателей неожиданно продолжилась после закрытия тестового окна, что в 5.13 (12.13) привело к потере контроля над ориентацией МКС», — констатировал он. Управляющим полетом удалось восстановить контроль в течение 30 минут после этого.

Сотрудник NASA добавил, что возвращение «Союза МС-18» с киноэкипажем на борту на Землю после инцидента планируется в прежние сроки — в ночь на воскресенье. Приземление намечено на 00.36 (7.36 по Москве) 17 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работа МКС, кратковременно потерявшей ориентацию, восстановлена.