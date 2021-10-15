Роскосмос: Работа МКС, кратковременно потерявшей ориентацию, восстановлена

Международная космическая станция (МКС) во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18» на некоторое время потеряла ориентацию, но сейчас ее работа полностью восстановлена. Об этом заявили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в госкорпорацию «Роскосмос», передает РИА Новости.

«При тестировании двигателей корабля „Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС», — отметили в корпорации.

В «Энергии» уточнили, что ориентация станции была восстановлена очень быстро благодаря оперативным действиям персонала главной группы управления российского сегмента МКС, добавив, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Сейчас на борту станции находятся десять членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты рассказали о трудностях, с которыми может столкнуться киноэкипаж на МКС.