NASA: В январе мимо Земли пролетит астероид диаметром более 1 км

18 января мимо Земли пролетит астероид 7482 (1994 PC1) диаметром около 1,1 км. По данным NASA, хотя объект будет находиться далеко от планеты, он считается «потенциально опасным», сообщает ТАСС.

Согласно траектории, самое близкое расстояние астероида к Земле составит около 2 млн км, скорость небесного тела составит свыше 70 тыс. км/ч.

Данный астероид впервые был обнаружен астрономом из Шотландии Робертом Макнотом в 1994 году.

Ранее российские ученые обнаружили астероид, который может опасно сблизиться с Землей к 2095 году.