«Наша сила в единстве»: на митинге в Казани поддержали присоединение новых регионов к РФ

В парке Победы Казани сегодня прошел митинг-концерт в поддержку новых регионов, присоединившихся к России. Он прошел под лозунгом «За Россию, в поддержку итогов референдумов». Почему сегодняшний день исторически важен и как люди относятся к присоединению новых регионов – в репортаже «Татар-информа»

В парке Победы прошел митинг-концерт в поддержку новых регионов, присоединившихся к России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани проходит митинг в поддержку итогов референдумов, проведенных в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях под лозунгом «За Россию, в поддержку итогов референдумов». 27 сентября состоялся последний день голосования о вхождении в состав России, а сегодня Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

«Мы протягиваем руку и говорим: "Добро пожаловать домой!"»

«Я очень рада, что мы наконец-то воссоединимся и будем как одна большая и дружная семья. Мы вместе будем строить наше будущее, нашу великую Россию. Вместе мы сможем преодолеть всё. Мы видим, какая поддержка исходит от людей, а результаты голосования на референдумах в новых регионах говорят сами за себя – почти сто процентов. Люди сделали свое волеизъявление и выразили его. Мы протягиваем руку и говорим: "Добро пожаловать домой!"», – поделилась омбудсмен по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ирина Волынец: «Я очень рада, что мы наконец-то воссоединимся и будем как одна большая и дружная семья» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аллея ангелов – это олицетворение детей, которые погибли в результате бомбежек, мы никогда не должны этого забыть», – дополнила омбудсмен.

Митинг объединил людей всех возрастов и профессий. Они рады приветствовать новых жителей страны, поддержать их, а также принять участие в историческом событии. На сцене для них сегодня выступили артисты Казанской городской филармонии и мастера искусств республики, среди которых была и Эльвира Хайруллина – заслуженная артистка Республики Татарстан.

«Я пришла с подругами, чтобы поддержать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они же нам как родственники. Мы все вместе росли и жили еще во времена СССР. И для нас, и для них это очень важный шаг. Я хочу, чтобы у них тоже наступил мир, ведь наша сила в единстве», – рассказала местная жительница Дания Галиуллина.

«Я пришла с подругами, чтобы поддержать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Волонтеры раздавали участникам акции большие и маленькие флаги РФ. На митинге собралось несколько тысяч человек, участники общественных организаций, семьи с детьми и молодые люди.

«Для моих друзей это праздничный день»

Многие из пришедших на митинг считают, что этот день войдет в учебники по современной истории России. Он будет праздником как для жителей присоединившихся регионов, так и для всей страны.

«Это событие, которое объединило всех в России. Мои друзья присылают фотографии, как они празднуют этот исторический день: из Севастополя, из Москвы, Питера, Владивостока и даже из Баку. Я служил на атомных подводных лодках, у меня везде есть товарищи. Все надеются на лучшее, и я вместе с ними хочу поддержать и поприветствовать новых и родных нам граждан РФ», – отметил капитан 3-го ранга Рафаэль Галимуллин.

Рафаэль Галимуллин: «Это событие, которое объединило всех в России» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На акции присутствовали и представители некоторых политических партий. Они оказывали волонтерскую помощь и сами пришли встретить вместе с казанцами этот день. Один из них поделился с корреспондентом «Татар-информа» исторической справкой.

«Я считаю, сегодня произошло наше воссоединение с братьями, исторически эти земли всегда были нашей территорией, еще со времен Российской империи. Искусственно навязанные украинской властью идеи начинают отходить от нас все дальше, и все встает на свои места. У меня сейчас много родственников и друзей участвуют в специальной военной операции. Их тыл здесь полностью в наших руках. Конечно, мы должны поддержать всех, кто сейчас там находится, теперь это наши общие земли. Вчера я обсуждал с родными, что если придет повестка, то я помогу родине, убегать не собираюсь», – поделился Сергей Видисенков.

Сергей Видисенков: «Я считаю, сегодня произошло наше воссоединение с братьями, исторически эти земли всегда были нашей территорией» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Это наш последний шанс»

Многочисленные обстрелы не помешали жителям Донбасса проголосовать на референдумах о вхождении в состав РФ. Безопасность – это главное желание и приоритет для каждого человека.

«Начиная со встречи беженцев, Общественная палата всегда стремилась оказывать им помощь. Когда мы слушали приезжающих беженцев, они говорили одно и то же: "Мы давно ждем этого дня, когда войдем в состав РФ". Невозможно жить, когда стреляют по школам, женщинам, детям. И все равно люди шли голосовать со словами: "Это наш последний шанс". Невозможно игнорировать такое волеизъявление людей, активное участие наших граждан в акциях поддержки жителей новых регионов говорит об этом», – рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Зиля Валеева: «Начиная со встречи беженцев, Общественная палата всегда стремилась оказывать им помощь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На акции люди вместе пели патриотические песни и фотографировались, чтобы рассказать об этом знаковом моменте своим друзьям. Когда концерт завершился, семьи разошлись по домам, встречать обновленную Россию и поддерживать жителей новых регионов в Сети.