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Политика
19 декабря 2022  06:21

NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света после российских ударов Украины

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NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света после российских ударов Украины
Фото: скриншот NASA Worldview

Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли. На нем можно увидеть Украину, погрузившуюся в темноту после российских ударов.

Специалисты агентства сфотографировали поверхность Земли ночью 17 декабря – спустя день после того, как Вооруженные силы РФ нанесли новый массированный удар по украинским энергообъектам.

Украина на снимке выглядит как темное пятно, на фоне которого резко выделяются яркие объекты расположенных рядом стран. Похожий снимок NASA публиковало в ноябре – по сравнению с ним, светящихся точек на украинской территории стало гораздо меньше.

Удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины российские военные начали наносить с 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин назвал эти удары ответной реакцией на действия киевских властей.

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