«Наша дружба крепнет»: в Казани отметили годовщину Исламской революции в Иране

В столице Татарстана состоялся торжественный прием, посвященный празднованию 46-летия с момента Исламской революции в Иране. Гостей мероприятия, организованного в КРК «Пирамида», приветствовали сразу на трех языках: русском, татарском и фарси.

«Отношения Ирана с Татарстаном и Российской Федерацией в целом активно развиваются и сейчас находятся на очень высоком уровне. В последние два года мы видим серьезный рост товарооборота между Ираном и Татарстаном. Мы стараемся быть активными участниками всех крупных мероприятий, которые здесь проходят, например, из нашей страны всегда приезжает крупная делегация на KazanForum», – рассказал «Татар-информу» Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.

Начался прием с поздравительных слов от представителей власти регионов Приволжского федерального округа, за взаимодействие с которыми отвечает Генконсульство Исламской республики в Казани. В частности, телеграмму от Раиса Татарстана Рустама Минниханова зачитал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

«От души желаем вам и дружественному народу Ирана неизменных успехов в созидательной деятельности на благо своей страны, реализации всех начинаний, направленных на укрепление конституционных основ государства и его плодотворного всестороннего развития. Выражаю надежду на нашу дальнейшую системную совместную работу по наращиванию многогранного сотрудничества между Татарстаном и Ираном в интересах широкого российско-иранского взаимодействия», – заметил в своем обращении Рустам Минниханов.

Поздравления в адрес Генерального консула направил и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«От имени депутатского корпуса Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас и в вашем лице весь народ Ирана с 46-й годовщиной победы Исламской революции. Расширение конструктивного политического взаимодействия, регулярные встречи и переговоры руководителей наших государств, углубление парламентского вектора сотрудничества год от года укрепляют фундамент наработанного дружественного взаимодействия», – отметил Фарид Мухаметшин.

Свои пожелания народу Ирана высказал и сам Камалтынов. «Хочу пожелать иранскому народу счастья, успехов, реализации всех планов, пусть крепнет дружба между Россией и Ираном», – заявил он.