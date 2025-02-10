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Политика 10 февраля 2025 19:30

Генконсул Ирана: Хотим возобновить авиасообщение между Тегераном и Казанью

Генконсул Ирана: Хотим возобновить авиасообщение между Тегераном и Казанью
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ведутся переговоры о том, чтобы возобновить прямое авиасообщение между Татарстаном и Ираном. Об этом «Татар-информу» сообщил Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить прямые рейсы из Казани в Тегеран. Мы надеемся, что у нас все получится в ближайшее время. Уверен, таким образом мы сможем улучшить взаимопонимание в сфере не только бизнеса, но и туризма», – отметил собеседник агентства.

Дипломат подчеркнул, что особо перспективными направлениями сотрудничества между Татарстаном и Ираном, на его взгляд, являются агро- и нефтегазохимическая промышленность, а также энергетика.

Авиакомпания Nordwind планировала запустить прямые рейсы Казань – Тегеран в ноябре 2022 года, но из-за низкого спроса перенесла запуск направления на март 2023-го, а потом и вовсе отказалась от этой идеи.

#иран и татарстан #авиасообщение
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