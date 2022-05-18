«Наша чемпионесса!»: Тарасова поздравила Алину Загитову с 20-летием

Известный тренер по фигурному катанию и комментатор Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с Днем рождения.

«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала и, надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива! С любовью!» – написала Тарасова на своем аккаунте в одной из соцсетей.

Напомним, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. Также на счету уроженки Татарстана титулы чемпионки мира, Европы и России.

Ранее Алина Загитова выступила с новой программой на гала-шоу, посвященному юбилею Татьяны Тарасовой. Мероприятие прошло в Москве 15 апреля.