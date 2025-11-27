«Наша цель – снизить смертность на дорогах»: какие меры предлагают принять для этого в РТ

О том, какие меры необходимо принять, чтобы люди на дорогах Татарстана гибли реже, говорили сегодня главы ключевых ведомств на заседании в Кабинете Министров. Обсуждали, где помогут дополнительная разметка и освещение, где – дополнительные камеры фотофиксации нарушений ПДД, а где – работа со школьниками, их родителями и будущими водителями.





Фото: © «Татар-информ»

«За десять лет аварийность снизилась, но в этом году начала расти смертность»

Сегодня на заседании Кабинета Министров РТ, посвященном реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова говорили о том, как сделать дороги республики более безопасными. Ситуация с аварийностью в Татарстане напряженная – «Татар-информ» рассказывал накануне, что количество ДТП и погибших в них в республике уже превысило показатели прошлого года.

За 10 месяцев этого года было зарегистрировано 2704 ДТП, в которых погибли 275 человек и более 3,2 тысячи человек получили различные травмы. В сравнении с прошлым годом количество ДТП выросло на два случая, число погибших – на 18 человек. Относительно низким остается только число пострадавших в ДТП, в сравнении с прошлым годом их количество уменьшилось на 43 человека.

С этой неутешительной статистики начал свой доклад Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. Он отметил, что за десять лет в республике удалось добиться общего снижения аварийности на дорогах. Для сравнения – в 2015 году в почти пяти тысячах ДТП погибли 492 человека, то сегодня цифры намного ниже.

Рустем Гарипов отметил, что за десять лет в республике удалось добиться общего снижения аварийности на дорогах Фото: prav.tatarstan.ru

«За последние 10 лет в Татарстане удалось значительно снизить аварийность – благодаря принятым мерам мы сохранили 217 жизней. Это итог слаженной работы всех министерств, профильных ведомств и муниципалитетов. Однако вынуждены обратить внимание на тревожную тенденцию текущего года по росту числа погибших в ДТП, который превышает установленные прогрессы в рамках национального проекта», – сказал он.

По словам Рустема Гарипова, расчетно-целевой показатель по проекту «Инфраструктура для жизни» по числу погибших превышен уже в 2,5 раза. Рустем Гарипов подчеркнул – для улучшения нынешней ситуации на дорогах республики необходимо выработать дополнительные меры.

«Самый смертоносный вид ДТП в республике – это столкновение автомобилей. Отмечу, что число жертв из-за выезда на встречную полосу снизилось, но резко выросло число погибших из-за несоблюдения безопасной дистанции. На втором месте по тяжести последствий – наезд на пешеходов, увеличилось число погибших на нерегулируемых пешеходных переходах. На третьем месте – съезд с дороги, а причиной трагедий становится игнорирование ремней безопасности, по этой причине четверо погибших. Управление в состоянии опьянения – 3 смерти, и управление без прав – двое погибших», – рассказал он.

За этот год, по словам Рустема Гарипова, автоинспекторы пресекли более 15 тысяч опасных маневров водителей на дорогах Татарстана Фото: © «Татар-информ»

«Там, где разметку сделали – аварийность снизилась, где не сделали – люди гибли»

«Один из важных инструментов для профилактики встречных столкновений – это комплексы фотофиксации. С помощью них было выявлено свыше 1700 нарушений правил обгона. Сейчас они модифицируются в передвижные комплексы, они получают функцию выявления нарушения обгона. При закупке нового комплекса эти требования уже включены в технические задания. Для контроля на аварийных участках дорог, где невозможно установить стационарные или передвижные комплексы, было принято решение применять антивандальное оборудование», – рассказал Рустем Гарипов.

Антивандальные боксы обеспечивают круглосуточную защиту размещенному внутри оборудованию для фотофиксации. Три таких бокса сейчас тестируются в Приволжском районе Казани. А в следующем году будет закуплена еще 21 такая установка.

«Также стоит отметить, что увеличилось количество вынесенных постановлений по уведомлениям через систему "Народный инспектор" по категориям, влияющим на аварийность, в том числе по нарушениям правил обгона. Это усиливает эффект постоянного контроля на дорогах. Несмотря на хорошую практическую работу, есть проблемы в реализации инженерных решений. Необходимо расширить до четырех полос дорогу Казань – Буинск – Ульяновск, где в этом году количество ДТП выросло до 47, а погибших с семи до семнадцати, по сравнению с прошлым годом», – заявил Рустем Гарипов.

«Один из важных инструментов для профилактики встречных столкновений – это комплексы фотофиксации. С помощью них было выявлено свыше 1700 нарушений правил обгона» Фото: © «Татар-информ»

Он отметил, что расширить дорогу ГАИ предлагала еще в прошлом году, однако этого не случилось и человеческие жизни были потеряны из-за непринятия своевременных мер.

Рустем Гарипов обратил внимание всех присутствующих на аварийность из-за несоблюдения дистанции, по сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось на семь, погибших – на 17, а раненых – на три человека. Для профилактики таких ДТП, по его словам, еще в прошлом году Госавтоинспекция предлагала использовать экспериментальную разметку «держи дистанцию».

«Эту инициативу поддержал только ГК ‘’Автодор’’, результат налицо – на участках, где была сделана разметка, снизилась аварийность. Другая организация эту инициативу не поддержала, даже при наличии ДТП по этой причине. Так, например, на участке дороги М7 Волга, в мае и июне произошли попутные столкновения авто из-за несоблюдения дистанции, в которых погибли три человека. Разметка там не наносилась, меры не принимались», – сказал он.

Обустройство искусственного освещения на пешеходных переходах, установка голограмм и искусственных неровностей перед пешеходными переходами, поможет снизить показатели гибели среди пешеходов Фото: © «Татар-информ»

«Голография на пешеходном переходе – реализуемо и действенно»

Наиболее сложная ситуация сложилась на региональных дорогах, число погибших там увеличилось на 11 человек. Основные виды ДТП на региональных трассах – столкновения, съезды с дороги, наезды на пешеходов.

«Если на федеральных трассах ведется работа по расширению дорог до четырех полос, то на региональных эти работы практически отсутствуют. Поэтому считаем необходимым, не дожидаясь капиталоемких мероприятий по расширению дорог, проводить необходимую работу на двухполосных дорогах. И, в первую очередь, считаю оптимальным решением – рассмотреть применение тросовых ограждений на широких участках двухполосных дорог. Такую работу уже начали в этом году на дороге Чистополь – Нижнекамск», – рассказал Рустем Гарипов.

Было установлено 676 метров тросовых ограждений, но, по словам Главного Госавтоинспектора Татарстана, этого для профилактики встречных столкновений недостаточно. Кроме того, по его мнению, на участках дорог, где обгон запрещен, необходимо применять катафоты.

«Такие устройства эффективно показали себя на дорогах в Воронежской и Тамбовских областях. Их применение положительно воздействует на профилактику съезда с дорог. Дополнительной мерой является применение сигнальных столбиков в местах применения сплошной линии разметки. Эти меры будут эффективны как на региональных, так и на федеральных дорогах», – заявил Рустем Гарипов.

Дополнительно он предложил на региональных дорогах устанавливать краевые шумовые полосы, чтобы бороться со съездами с трассы. Актуальной, по словам Рустема Гарипова, остается проблема с наездом на пешеходов в темное время суток на региональных дорогах.

«По этой причине погиб каждый девятый из погибших пешеходов. При этом три человека погибли на участке, где искусственное освещение должно было быть по действующему нормативу. В целом работа в этом направлении Минтрансом ведется. В текущем году обустроено 70 километров линии электроосвещения, однако объемы финансирования из года в год не растут, а из-за удорожания материалов протяженность освещенных участков сокращается», – сказал он

В качестве примера он привел ДТП, которое произошло 10 ноября на дороге от Набережных Челнов до Сарманово. Водитель Chevrolet наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, на котором отсутствовало искусственное освещение и необходимые дорожные знаки. Пешеход скончался, а знаки не установлены до сих пор.

По мнению Главного Госавтоинспектора Татарстана, обустройство искусственного освещения на пешеходных переходах, установка голограмм и искусственных неровностей перед пешеходными переходами, поможет снизить показатели гибели среди пешеходов.

«Сегодня более 85% ДТП происходит по вине водителей – это еще раз свидетельствует о низкой культуре вождения. Безусловно, на результаты работы по обеспечению безопасности дорожного движения также влияет существенный дефицит кадров в подразделениях Госавтоинспекции. Наряду с этим есть и наши недоработки, которые сегодня мы должны критически обсудить и принять по ним необходимые решения», – подытожил он.

Рифкат Минниханов: «В системе обеспечения безопасности дорожного движения фотофиксация, наряду с многими существующими подходами и технологиями, остается самым эффективным инструментом в выявлении нарушений ПДД» Фото: prav.tatarstan.ru

«Фотофиксация нарушений позволила нам снизить смертность»

Слова главного Госавтоинспектора Татарстана поддержал директор ГБУ «Безопасность Дорожного Движения» Рифкат Минниханов. По его словам, в системе обеспечения безопасности дорожного движения фотофиксация, наряду с многими существующими подходами и технологиями, остается самым эффективным инструментом в выявлении нарушений ПДД.

«По итогам 2024 года, доля вынесенных постановлений за нарушения от общего количества составила уже 94%. Статистика ежегодного снижения количества погибших в ДТП подтверждает эффективность системы фотофиксации, внедрение которой в 2008 году позволило сократить количество погибших – с 769 человек в 2007 году до 279 человек в 2023 году. Это достигнуто при том, что количество транспорта на дорогах ежегодно растет», – сказал он.

В свою очередь, обеспечение безопасности дорожного движения Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, связал с своевременным выполнением и реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фарит Ханифов: «У нас есть пять лет, чтобы подтянуть наши региональные дороги» Фото: prav.tatarstan.ru

«В 2025 году эта программа была реализована на сумму в 14,2 млрд рублей – по 50% федеральных и региональных средств. Напомню, что основные целевые параметры, которых к 2030 году мы должны достигнуть в городах агломерации, – 85%, в 2025 году уже эти цели достигнуты. На дорогах регионального значения, входящих в опорную сеть Российской Федерации, к 2030 году мы тоже должны были достигнуть 85% – сейчас эта цель уже достигнута, нам просто нужно будет держать планку. В то же время, на региональных дорогах к 2030 году мы должны достичь цели в 60% нормативного состояния, пока мы находимся на планке в 52%. У нас есть пять лет, чтобы подтянуть наши региональные дороги», – объяснил Фарит Ханифов.

«Никто кроме нас этого не сделает»

Основные причины ДТП с участием детей – это переход дороги в неположенном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде, несоблюдение правил перевозки детей в автомобилях, недостаточная информированность родителей и слабый контроль за поведением детей на проезжей части. Эти моменты в своем докладе обозначил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство погибших в ДТП детей, были пассажирами» Фото: prav.tatarstan.ru

«Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство погибших в ДТП детей, были пассажирами. Это ставит перед нами задачу усилить работу с родительским сообществом», – сказал он.

14 ноября 2025 года Указом Президента утверждена стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030-го и до 2036 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание всех присутствующих на то, что ключевая цель стратегии – снижение смертности в полтора раза к 2030 году, в два раза к 2036 году.

Рустам Минниханов обратил внимание всех присутствующих на то, что ключевая цель стратегии – снижение смертности в полтора раза к 2030 году, в два раза к 2036 году Фото: prav.tatarstan.ru

«Как мы это сделаем? Материал здесь представлен. В 2004 году за 10 месяцев мы потеряли 728 человек. А в этом году 275. У нас и до 2023 года все время было снижение. А эта стратегия ставит перед нами задачу дальше снижаться. Много вроде бы делаем, но что-то, где-то недорабатываем. Значит, комиссии должны лучше работать, надо вникать, надо смотреть. Никто кроме нас этого не сделает. Огромное количество людей попадает в ДТП, среди них и смертельные аварии есть, и травмированные люди остаются. Сколько еще и материальных потерь от этих аварий» – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что аналитические материалы, подготовленные для сегодняшнего заседания Кабмина РТ, необходимо изучить и активно над ними работать – собран большой объем данных. Раис Татарстана отметил, что сегодня важны мероприятия по профилактике ДТП, по сохранению жизней. Он также призвал родителей более ответственно относиться к ситуациям, когда несовершеннолетие дети садятся за руль транспортного средства.