«Нас обстреляли, когда мы тащили раненого»: как в РКБ восстановили стопу бойца СВО

35-летний Александр подписал контракт с Министерством обороны РФ в 2022 году и ушел на СВО, взяв себе позывной Счастливый

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несколько разрывов было над головой, боли не почувствовал, только резкое жжение в ноге»

В мирной жизни 35-летний Александр работал завскладом. Когда началась спецоперация, по собственному признанию, не смог остаться в стороне – подписал контракт с Министерством обороны РФ в 2022 году и ушел, взяв себе позывной Счастливый.

«Я понял, что не смогу остаться в стороне. Ушел тихо, никому ничего не говоря. Лучше мы туда, чем вся эта грязь польется сюда. Есть еще поколение, которое может постоять за свой народ, не все так плохо. Будем жить!» – рассказал боец.

Февральским днем Счастливый вместе с боевыми товарищами эвакуировали раненого лейтенанта соседнего подразделения – у него было тяжелое ранение живота. Как вспоминает Александр, тогда их здорово обстреливали, но бросить раненого лейтенанта не позволяли честь и достоинство.

Под прицелом врага ребята успели донести боевого товарища до нужной точки, но, увы, от полученных травм и потери крови он скончался.

«Мы видели, что нас ведет дрон, враг точно знал, куда мы заходим. На выходе из здания нас накрыло. Все произошло очень быстро. Несколько разрывов было над головой – благо каска спасла. Боли я не почувствовал, только резкое жжение в ноге», – вспоминает Александр.

Больше всех досталось именно ему – нога была вся в осколках, часть стопы практически вырвана. Первую помощь Александру оказали в батальоне, потом в полевых госпиталях в зоне СВО. Врачи на местах предлагали ногу ампутировать – слишком тяжелым было ранение и высок риск развития инфекции. Но Александр отказался. Когда позже Счастливый переводился в военный госпиталь в Казань, на раненую ногу не мог опираться совсем. А сбоку стопы не было целого куска – его словно вырвало.

«У пациента повреждены кости, которые отвечают за опору стопы, мягкие ткани и нервы» Фото: © «Татар-информ»

«Ранение сложное, но мы использовали специальную методику – пересадку тканей на сосудистой ножке»

Медики военного госпиталя при Республиканской клинической больнице Татарстана нашли решение, как сохранить ногу бойцу и вернуть опорно-двигательную функцию.

«У пациента повреждены кости, которые отвечают за опору стопы, мягкие ткани и нервы. Ранение сложное, но мы использовали специальную методику – пересадку тканей на сосудистой ножке. Это делается специально, чтобы обеспечить хорошее кровоснабжение деформированного участка. И за счет этого заживление происходит лучше и быстрее», – объяснил заведующий отделением травматологии №5 РКБ, микрохирург Алмаз Галлямов.

Операция, по словам врачей, непростая, но абсолютно стандартная для специалистов Республиканской клинической больницы. Ткани на сосудистой ножке врачи пересаживают с голени, поэтому пока новый фрагмент стопы мужчина чувствует необычно. Когда врачи дотрагиваются до места операции, пациенту кажется, что они трогают его голень.

Это стандартное явление при пересадке тканей с сосудами. В волокнах содержатся нервные окончания, которые мозг определяет в данном случае как голень. Через некоторое время мозг перестроится и новый фрагмент будет считывать как стопу.

Впереди у Александра реабилитация и, возможно, еще операции.

«В будущем, думаю, понадобится операция по восстановлению нервов, возможно, протезирование костных тканей. Одномоментно сделать все – опасно. Это очень травматично для человека, нога может не зажить. Перерыв между операциями обычно 5-6 месяцев», – добавил микрохирург.

Сегодня Александр уже ходит по коридорам и территории РКБ. Пока, правда, с тростью, но уже опирается на ногу. Он все так же на связи со своим подразделением – говорит, что все его ребята в строю, целы. Сам, если позволит комиссия и здоровье, вернется к ним, как только сможет.

«Ранение неприятное, да. Но не все так плохо. Я до этого даже наступать на ногу не мог. Здесь врачи – герои, безусловно. Им спасибо огромное. Теперь как решит комиссия, скажут “вернись” – вернусь», – спокойно добавляет Александр.

Казанские травматологи надеются, что Счастливый уже через полгода будет полноценно ходить.

Сегодня Александр уже ходит по коридорам и территории РКБ. Пока, правда, с тростью, но уже опирается на ногу Фото: © «Татар-информ»

Во всех профильных медицинских учреждениях Татарстана бойцам СВО – мобилизованным и контрактникам – сегодня оказывают любую необходимую медицинскую помощь.