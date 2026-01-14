«Нас ничто не сломит»: лишившийся ног ветеран СВО из РТ стал победителем «Абилимпикса»

Победитель Национального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс – 2025» в компетенции «слесарное дело» Артур Барабанов из Нижнекамска после участия в СВО получил серьезные травмы. Непростые жизненные обстоятельства не сломили героя, а наоборот, стали стартом к новым победам. Свою историю мужчина рассказал сегодня обозревателю «Татар-информа».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы участвовали в первом этапе соревнований в Казани в компетенции "слесарное дело", заняли первое место. Потом прошли отбор и поехали в Москву, выступили достойно, снова заняли первое место, чем очень горжусь. Приятно быть победителем, возвращаться домой с победой», – сообщил он.

Барабанов был мобилизован на СВО в 2022 году, проходил службу в ДНР, участвовал в боях на Авдеевском направлении.

«В 2023 году в ноябре при освобождении завода получил ранения, лишился обеих ног, пострадала рука, глаз не видит. Но меня это не сломало, а сделало наоборот сильнее, увереннее в себе. Мы должны показать нашему будущему поколению и всем людям, которые за нами наблюдают, что нас ничто не может сломить. Каждая трудность нас делает только сильнее», – сказал Барабанов.

По возвращении домой мужчина обратился в фонд «Защитники Отечества», выучился, получил водительские права и автомобиль. Сейчас ветеран СВО учится в техникуме, а после планирует получить высшее образование, будет поступать в строительный институт в Казани, чтобы работать инженером.

С победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» встретился сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в ИТ-парке имени Б. Рамеева в Казани. Он поздравил финалистов и вручил им заслуженные награды.