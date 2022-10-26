«Наш долг — защитить Родину»: в Челнах провожают мобилизованных граждан

Сегодня в Набережных Челнах проходят три крупные отправки мобилизованных. Призванные горожане уезжают для подготовки в Казанское танковое училище, в дальнейшем они поедут в зону специальной военной операции. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

Проводить челнинцев прибыл мэр Наиль Магдеев.

«Нормально все?», «Размер подходит?», «Деньги получил?» — по-отечески задает вопросы градоначальник одному из убывающих в Казань. «Конечно! Все подходит. Все будет хорошо. Я уверен в этом. Мы же за этим и едем», — отвечает собеседник.

Всем мобилизованным выдают денежное содержание в размере 20 тыс. рублей от мэра Наиля Магдеева, вещмешки со всем необходимым на первое время, которые сформировали неравнодушные предприниматели, а также утепленные резиновые сапоги, приобретенные городом на средства фонда поддержки мобилизованных.

Еще один — мобилизованный Артур Абдуллин служил в разведроте. Настрой у него боевой: «Сразу решил, когда объявили мобилизацию, то пойду служить. Забрали многих сослуживцев. Наш долг — защитить Родину, помочь тем парням, которые там находятся, и выполнить достойно наш долг!»

Наиль Магдеев по традиции от имени всех челнинцев, родных и близких дает наказ: вернуться на родную землю живыми и здоровыми. «Родина у нас одна! Ее не выбирают. Здесь живут наши дети, здесь прах наших предков. Здесь наши родные и близкие. Мы вас всегда ждем, мы вас любим, мы вами гордимся, мы на вас надеемся», — произнес он.

Затем под «Марш славянки» первую часть мобилизованных мужчин проводили в автобусы. На сборный пункт в Казань сегодня должны отправиться 350 человек. Накануне в Челнах также состоялась отправка, в рамках которой в столицу республики убыли более 70 горожан.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и подписал указ о проведении частичной мобилизации.