«Тукай — наш бренд, код и пароль»: в Казани прошел праздник поэзии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздник поэзии прошел перед Театром оперы и балета им. Мусы Джалиля у памятника Габдулле Тукаю. Сотни людей, лауреаты поэтических премий и деятели культуры отметили 138-летие со дня рождения татарского поэта.

«Спустя годы Габдулла Тукай становится нам только ближе. Тукай — это наш бренд, наш код, наш пароль. Куда бы мы ни приехали — Турция, Казахстан, Кыргызстан — стоит только упомянуть Тукая, и всем станет ясно, что мы из Казани, из Татарстана», — рассказал поэт Лябиб Лерон.

В этом году государственной премии имени Тукая были удостоены писатели Лаис Зулькарнай и Борис Вайнер, а также скульптор Кадим Замитов и руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня утром я плакала. Плакала, потому что вспоминала весь этот длинный путь, когда мы начали записывать альбом „Кичке азан“. Моя близкая приятельница из Канады позвонила мне и сказала, что каждый день 15 человек слушают твой альбом на Spotify. Пятнадцать человек где-то на другом конце татарского мира», — поделилась своими эмоциями Таминдарова.

Поэты читали свои стихотворения и произведения Тукая, рассуждали о творчестве и литературном наследии, которое оставил после себя великий татарский поэт. Его вечно юная лирика во многом сформировала татарский язык. Сейчас молодые поэты — редкость, но дело не в возрасте, считает поэтесса Йолдыз Миннулина.

«У поэзии нет возраста. Она может быть в 20 лет быть очень взрослой, а может и в 60 оставаться молодой. Мне кажется, у нас есть представление, что поэзия – это дело молодых. Но на самом деле дело молодых – это эмоциональная поэзия. А к философской поэзии мы должны прийти», — сказала она.

Под занавес участники мероприятия исполнили главную татарскую песню на стихи Тукая «Туган тел».