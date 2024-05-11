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Нарышкин оценил возможность новых контактов с главой ЦРУ
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил возможность скорого контакта с директором ЦРУ. Таким образом он ответил на вопрос для программы «Москва. Кремль. Путин». Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Исключать нельзя», — с улыбкой сказал он.
В июле 2023 года Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с руководителем Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. По его словам, обсуждалась ситуация на Украине. «Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — поделился тогда глава СВР.
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