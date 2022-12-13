Нарушений меньше, ущерба больше: Росприроднадзор за год взыскал штрафы на 59 млн рублей

Фаяз Шакиров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С начала 2022 года специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора провели 22 плановые и 145 внеплановых проверок, а также 188 выездных обследований. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщил сегодня руководитель ведомства Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Несмотря на то что в этом году контрольно-надзорные мероприятия запрещаются, нам разрешено проведение выездных обследований без взаимодействия с природопользователями либо с нарушителями. Любое нарушение природоохранного законодательства, где имелся доступ для наших инспекторов, было пресечено и рассчитаны ущербы, нанесенные окружающей среде», – сказал он.

Так, по результатам надзорных мероприятий выявлено 443 нарушения. В этом году взысканы штрафы на 20 млн рублей. Организована работа с судебными приставами, по неуплаченным штрафам им передано более 150 материалов для возбуждения исполнительного производства. В 2022 году надзорное ведомство выдало 93 предписания об устранении нарушений. За несвоевременное их исполнение составлено более 40 протоколов.

«По итогам 11 месяцев сумма поступлений от штрафов и ущербов составила более 59 млн рублей. В 2022 году по результатам выездных обследований и проверок 2021 года предъявлен 41 ущерб по фактам причинения вреда окружающей среде на общую сумму 499 млн рублей», – добавил спикер.

Шакиров отметил, что в целом количество природоохранных нарушений по республике уменьшается, но при этом растет сумма выявленного ущерба.

«59 млн – еще не окончательная цифра. По прогнозу, по итогам года она будет больше, чем в прошлом году. Мы более тщательно отрабатываем надзорные мероприятия, когда выявляем ущерб. Хоть надзорные мероприятия запрещены, но у нас фиксируется немало нарушений на территориях, доступ к которым открыт», – еще раз подчеркнул он.

Всего Волжской природоохранной прокуратурой на 2022 год была согласована плановая проверка 389 объектов, в том числе более 260 – на территории Татарстана. После вступления в силу постановления Правительства РФ большинство проверок, запланированных начиная с марта, были отменены, однако часть из них все же была проведена до выхода документа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе внеплановых проверок специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили превышения в стоках очистных сооружений в ряде районов Татарстана. В их числе есть новые биологические очистные сооружения, построенные по национальному проекту «Экология».