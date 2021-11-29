Умер народный артист СССР Владимир Наумов

В возрасте 93 лет скончался режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», – рассказали агентству.

Причина смерти не называлась.

Вместе с советским режиссером Александром Аловым Наумов снял такие культовые фильмы, как «Бег», «Тегеран-43», «Берег».

В 2007 году он был награжден почетной кинопремией «Золотой Орел» в номинации «За выдающийся вклад в отечественное киноискусство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что от инфаркта головного мозга в возрасте 72 лет скончался легендарный российский музыкант, композитор Александр Градский.