news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
29 ноября 2021  13:56

Умер народный артист СССР Владимир Наумов

news_top_970_100

В возрасте 93 лет скончался режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», – рассказали агентству.

Причина смерти не называлась.

Вместе с советским режиссером Александром Аловым Наумов снял такие культовые фильмы, как «Бег», «Тегеран-43», «Берег». 

В 2007 году он был награжден почетной кинопремией «Золотой Орел» в номинации «За выдающийся вклад в отечественное киноискусство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что от инфаркта головного мозга в возрасте 72 лет скончался легендарный российский музыкант, композитор Александр Градский.

#культура #режиссер #музыканты #наумов владимир #народный артист ссср #александр градский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное