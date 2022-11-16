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Политика
16 ноября 2022  09:10

Народная милиция ЛНР: ВСУ пытаются прорвать оборону на всем луганском направлении

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ВСУ атакуют российские позиции на всем луганском направлении — от Попасной до Харьковской области. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал сегодня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — заявил он.

Военный оценил обстановку в регионе как «стабильно напряженную». 

Ранее в народной республике заявили, что Украина бросает все основные силы именно на это направление.

#луганская народная республика #спецоперация
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