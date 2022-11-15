Киев бросает все основные силы на луганское направление, заявили в ЛНР

Основные силы украинские военные направляют на луганское направление, так как считает его одним из самых важных, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Ранее он уже сообщал о том, что Киев пытается прорвать оборону ЛНР и стягивает в регион бронетехнику сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», – сказал Марочко РИА Новости.

По его словам, украинское командование на данный момент рассматривает ведение боевых действий в направлении ЛНР, как одно из приоритетных.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.