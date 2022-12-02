Народная милиция ЛНР: Офицеры ВСУ паникуют, не получив приказ отступить из Артемовска

Среди старших офицеров ВСУ отмечаются панические настроения. Их беспокоит отсутствие директивы об отступлении из Артемовска в более безопасное место. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.

Он отметил, что успехи российских военных все более осложняют ситуацию для находящихся в городе частей ВСУ.

«На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место, — объяснил Марочко. — Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о почти полном окружении Артемовска и других успехах на донецком направлении.