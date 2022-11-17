В подразделениях ВСУ довольно высока доля иностранных наемников — как правило, от 20% личного состава. Однако некоторые укомплектованы ими на 100%, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Есть такие отдельные подразделения, где их 100%. Это касается диверсионно-разведывательных и штурмовых групп», — уточнил военный.

По его словам, точное число наемников в рядах ВС Украины неизвестно, так как эта цифра постоянно меняется: «Эффективно работает и ВКС, и артиллерия, и военнослужащие Российской Федерации уничтожают противника».

Марочко добавил, что в рядах ВСУ присутствуют наемники из всех стран бывшего СССР и почти всех государств — членов НАТО. «Также есть „солдаты удачи“, которые были замечены в таких террористических организациях», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Марочко отметил, что ВСУ пытаются прорвать оборону почти по всему луганскому направлению.