Народная артистка России представит в Менделеевске спектакль Вахтанговского театра

Юлия Рутберг

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Юлия Рутберг примет участие в Международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске 20–21 сентября. В видеообращении актриса рассказала, что представит программу «Комета по имени Гумилев» – часть цикла «Приношение» из репертуара Вахтанговского театра.

«Я буду участвовать в фестивале с программой «Комета по имени Гумилев». Прошу почитать Гумилева и прийти ко мне подготовленными – это такое «творческое задание». Уверена, что фестиваль пройдет очень хорошо – в память о Борисе Леонидовиче и поэтах, чьи произведения будут звучать», – сказала Юлия Рутберг.

Актриса также присоединилась к традиционному поэтическому марафону, который проходит в преддверии фестиваля. Она пригласила всех желающих присылать видео с чтением стихотворений: лучшие работы публикуются в официальной группе «Пастернаковских чтений» во «ВКонтакте».

Фестиваль в память о «бондюжском» периоде жизни Бориса Пастернака пройдет в Менделеевске в третий раз. За два дня зрителей ждет насыщенная программа: свое творчество представят актриса Екатерина Волкова, актер Антон Кукушкин и другие известные артисты.